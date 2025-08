Saperatec beantragt Insolvenzverfahren

Das Unternehmen stellt Kunststoffrezyklate für den Einsatz in Folien- und Hartkunststoffverpackungen her und verwertet dazu Getränkekartonverpackungen aus der haushaltsnahen Sammlung. Die Produktionsanlage in Dessau wurde im Mai 2024 in Betrieb genommen und setzt auf ein mechanisches Recyclingverfahren, dass vom Unternehmen selbst entwickelt wurde.

Thorsten Hornung, CEO der Saperatec GmbH, erläutert: „Nach mehrjährigen Entwicklungsarbeiten fällt unser Produktionshochlauf in eine tiefgreifende Marktkrise für Kunststoffrezyklate. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von schwacher Nachfrage und massivem Preisverfall konnten in dieser sensiblen Projektphase wirtschaftlich nicht aufgefangen werden.“

Das Unternehmen wird den Betrieb im vorläufigen Insolvenzverfahren eingeschränkt fortführen und arbeitet mit einem Investorenkonsortium an einem langfristigen Sanierungskonzept.