Kommission startet Konsultation zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

Die Rückmeldungen werden der Kommission helfen, die Engpässe und Chancen bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft in Europa besser zu verstehen. Das Gesetz über die Kreislaufwirtschaft wird diesen Übergang beschleunigen und die wirtschaftliche Sicherheit, Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung der EU erhöhen.

Mit dem Gesetz, das 2026 angenommen werden soll, wird ein Binnenmarkt für Sekundärrohstoffe geschaffen und das Angebot an hochwertigen recycelten Materialien gesteigert. Gleichzeitig soll die Nachfrage nach diesen Materialien in der EU angekurbelt werden. Dies folgt den Empfehlungen aus den Berichten von Enrico Letta und Mario Draghi, der Industrie (Erklärung von Antwerpen), dem Europäischen Rat (Erklärung von Budapest) und dem Europäischen Parlament.

Das Gesetz über die Kreislaufwirtschaft wird zu den Zielen beitragen, die im Kompass für Wettbewerbsfähigkeit und im Deal für eine saubere Industrie festgelegt sind, um die EU bis 2030 weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft zu machen und die Quote der Kreislaufwirtschaft in der EU zu verdoppeln. Die interessierte Öffentlichkeit und Sachverständige können bis zum 6. November an den Online-Konsultationen teilnehmen.