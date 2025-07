20 Jahre EEW Hannover

Die thermische Abfallverwertungsanlage in Hannover-Lahe wird 20 Jahre alt. Seit 2005 sorgt die EEW Energy from Waste Hannover GmbH für die von Abfällen in der Region und versorgt gleichzeitig Haushalte mit Strom und klimafreundlicher Wärme. Grundlage dafür ist eine enge kommunale und energiewirtschaftliche Partnerschaft mit aha und Enercity.