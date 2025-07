ASA warnt vor Rückzug der Versicherer nach Bränden

In den vergangenen Wochen kam es bundesweit vermehrt zu Bränden in Abfallbehandlungsanlagen. Die ASA zeigt sich besorgt über die aktuelle Entwicklung – nicht nur wegen der steigenden Zahl an Bränden, sondern auch, weil Teile der Versicherungswirtschaft diese Situation zum Anlass nehmen, ihre Versicherungsbedingungen deutlich zu verschärfen oder sich aus dem Versicherungsschutz für Abfallbehandlungsanlagen weiter zurückzuziehen.