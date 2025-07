Juniorenkreistreffen des bvse in München

Die von Maxime Rehbock organisierte und begleitete Veranstaltung bot eine gelungene Mischung aus praxisnahen Einblicken, fachlichem Austausch und persönlicher Vernetzung.

Am Donnerstag stand zunächst ein Besuch bei der Geiger Entsorgung München GmbH in Garching auf dem Programm. Geschäftsführer Joachim Schön vermittelte den Teilnehmenden praxisnahe Eindrücke zur technischen Infrastruktur im Umgang mit mineralischen Abfällen sowie zu den logistischen Abläufen im Baustellen- und Recyclingbereich. Ergänzend bestand anschließend die Möglichkeit, die benachbarten Anlagen der ALFA Recycling GmbH & Co. KG kennenzulernen, die auf die Behandlung nicht-mineralischer Abfälle spezialisiert sind.

Im Anschluss fand die Sitzung des Juniorenkreises unter Moderation des Juniorenkreis-Vorsitzenden Leander Leins im Tagungshotel statt. Dabei standen aktuelle Themen aus der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft sowie der persönliche Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt.

Ein gemeinsames Abendessen in der MOTORWORLD München rundete den Tag in ab und bot Raum für weitere Gespräche und das Knüpfen neuer Kontakte.

Am Folgetag hatte die Gruppe durch den engagierten Einsatz des Juniorenkreismitglieds Maximilian Meckelburg die Möglichkeit, das MAN Truck Forumzu besuchen. Neben einem Rundgang durch die Lkw-Produktion wurden aktuelle Entwicklungen rund um Digitalisierung, alternative Antriebe und moderne Fertigungsmethoden vorgestellt. Den Abschluss bildete ein Besuch im Besucherbereich und der MAN-Markenwelt.

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock zeigt sich überzeugt: „Nur durch gezielten Austausch und die Vernetzung der nächsten Generation sichern wir die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Mit dem bvse-Juniorenkreis schaffen wir eine starke Plattform, um junge Talente zu fördern und aktiv in die Verbandsarbeit einzubinden. Auch für ehrenamtliche Funktionen – etwa im Präsidium, Gesamtvorstand oder in den Fachverbänden – ist der personell gut aufgestellte Juniorenkreis eine wichtige Talentschmiede, um den bvse nachhaltig zu stärken und zu verjüngen.“

Der bvse dankt den Unternehmen Geiger Entsorgung, ALFA Recycling und MAN herzlich für die Gastfreundschaft und die wertvollen Einblicke.