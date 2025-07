Entsorger entscheidet sich für batterieelektrischen Teleskoplader

So hat sich Inhaber Patrik Bachhuber bei seinem Besuch der diesjährigen Bauma auf der Suche nach einem Allrounder für das Handling der unterschiedlichsten Materialien bewusst nach einer Elektromaschine umgeschaut. Die Wahl fiel auf einen Teleskoplader ZT 6.26e.

Dabei kam Patrik Bachhuber nicht völlig unvorbereitet nach München auf die Weltleitmesse. Erst Anfang des Jahres fiel der Startschuss für die Kooperation von Zeppelin Baumaschinen und Faresin Industries im Bereich der starren Teleskop­lader. Zeppelin hat zehn Modelle in sein Programm aufgenommen und diese Produktgruppe unter der Zeppelin-Nomenklatur erstmals auf der Bauma präsentiert. „Schon als uns die Modelle vorgestellt wurden, habe ich an Patrik Bachhuber gedacht, und war mir sicher, das ist genau die richtige Maschine für ihn“, erinnert sich Zeppelin-Verkäufer Wolfgang Wagner. Sogleich diskutierte er diese Idee mit seinem Kollegen Michael Arzberger, Zeppelin Verkaufsleiter Bayern für Material­umschlag und Recycling. Direkt wurde der Firmeninhaber kontaktiert und die Verabredung auf der Bauma stand.

Dann ging alles sehr schnell. Unterstützt von Max Niggestich, bei Zeppelin als Produktspezialist auch für die Teleskoplader zuständig, wurde der ZT 6.26e im Detail vorgestellt. Sich in der Nomenklatur der neuen Zeppelin-Produktfamilie zurechtzufinden, ist dabei ganz einfach. Während ZT für Zeppelin Teleskoplader steht, verrät die Zahl vor dem Punkt die Hubhöhe, hier sechs Meter, und die Zahl hinter dem Punkt die Hubkraft, in diesem Fall 2,6 Tonnen. Dass es dieses Modell auch als einen vollständig elektrischen Teleskoplader gibt, war neben den übrigen technischen Features für Patrick Bachhuber ausschlaggebend.

Vor dem endgültigen Vertragsschluss stand nur noch die Abstimmung mit dem Energieberater. Dieser kennt alle aktuellen Förderprogramme und beriet das Entsorgungsunternehmen, sich finanzielle Unterstützung für die Anschaffung der energieeffizienten Baumaschine zu sichern. „Der elektrisch betriebene Teleskoplader passt bei uns genau ins Konzept“, bekräftigt Patrik Bachhuber, der schon lange seine eigene Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung nutzt. Auf dem Betriebsgelände in Beilngries belädt der Lader die Sortieranlage für die Gewerbeabfälle, beschickt die Zerkleinerer und die Hackschnitzelheizung zur kommunalen Wärmeversorgung.

Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei die Wendigkeit des Telekopladers. Grundsätzlich eignen sich die Zeppelin Teleskoplader sowohl für den Einsatz in der Landwirtschaft als auch in der Industrie oder im Baugewerbe, da sie Lasten jeglicher Art problemlos heben, transportieren und positionieren. Mit einem Teleskoplader kann man sich in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot leicht bewegen, zudem bieten sie optimale Sichtverhältnisse, was wiederum ein Plus an Sicherheit bedeutet.