Source One Plastics sortiert Hartplastik zu Monofraktionen

Die Flakesorter sollen pro Jahr 15.000 Tonnen aufbereiteter Post-Consumer-Abfälle nach Farbe und Polymerart trennen. Damit reagiert Source One Plastics auf den eropaweit wachsenden Bedarf an Kunststoffrezyklaten.

Nach rund einem Jahr im Regelbetrieb der trockenmechanischen Sortier- und Recyclinganlage eröffnet Source One Plastics am Standort Eicklingen einen Flakesorter-Bereich für Lohnsortierungen. Im neuen Flakesorter-Bereich bereitet die Source One Plastics heterogene Post-Consumer-Kunststoffe mithilfe modernster Kameratechnik auf. Der Hartkunststoffsortierung geht ein Zerkleinerungs-und Schneidprozess voraus. Die Polymerpartikel werden von Eisenmetallen befreit und den Flakesortern der Modelle „CG Max“ und „CI8“ in einer Größe von zehn Millimetern zugeführt.

Die optische Unterscheidung nach Farbe und Polymerzusammensetzung erfolgt durch Nahinfrarotsignale und Spektral- bzw. In-Ga-As-Kameras. Sie bestimmen die Größe, Farbe, Form und Dichte der Flakes. Das Zielmaterial wird daraufhin per Luftdruck ausgeschossen. So können die Post-Consumer-Kunststoffe in mehreren Durchgängen sortenrein aufgesplittet werden. Die Einbindung Künstlicher Intelligenz (KI) sorgt für eine fortlaufende Optimierung der Sortierergebnisse und somit für eine stete Verfeinerung der Produkte.