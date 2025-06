Liebherr-Radlader unterstützen bei der Verwertung von Grüngut

Im Schweizer Kanton St. Gallen verarbeiten der Verein für Abfallentsorgung (VfA) und Terre Suisse Grüngut aus der Region zu hochwertigem Frischkompost und Blumenerde. Der VfA in der Gemeinde Buchs zerkleinert und vermischt organische Abfälle, und legt diese in sogenannten „Rottemieten“ an. Durch die Verrottung entsteht nach etwa zwei Monaten feinster Frischkompost, der von landwirtschaftlichen Betrieben als Dünger genutzt wird.