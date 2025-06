Stadler ernennt Familienmitglied der achten Generation zur Co-Geschäftsführerin

Stadler, dessen Geschichte 1791 als Dorfschmiede in Altshausen begann, hat sich über acht Generationen hinweg zu einem international anerkannten Technologieführer entwickelt. Heute ist das Unternehmen ein Synonym für hochwertige, maßgeschneiderte Sortiersysteme für verschiedene Abfallarten, die eine effiziente Vorbereitung für das Recycling ermöglichen.

Als Willi Stadler 1993 die Führungsrolle übernahm, beschäftigte das Unternehmen nur 26 Mitarbeiter. Inzwischen ist diese Zahl auf 600 Beschäftigte gestiegen – hierin spiegelt sich ein nachhaltiges Wachstum wider, das auf konsequentem Engagement für Qualität, Innovation und nachhaltiges Vorgehen beruht.

Julia Stadler, Familienmitglied der achten Generation, nahm 2023 als Chief Digital Officer ihre Tätigkeit bei Stadler auf. In dieser Rolle hat sie die digitale Transformation des Unternehmens gelenkt und Initiativen in den Bereichen Automatisierung, integrierte Datensysteme und KI vorangetrieben, um das Unternehmen langfristig im globalen Wettbewerb zu positionieren. Aufgrund ihrer Führungsrolle in dieser Funktion und ihrer früheren internationalen Consulting-Erfahrung verfügt sie über ein starkes, strategisches Urteilsvermögen, authentische Führungsqualitäten und tiefgehendes Wissen über die globale Geschäftsdynamik, sodass sie auf die Rolle der Co-Geschäftsführerin bestens vorbereitet ist.

„Die Übernahme der Rolle der Co-Geschäftsführerin als Vertreterin der achten Generation unseres Familienunternehmens ist mit vielen Emotionen verbunden: Stolz, Demut und Dankbarkeit“, sagt Julia Stadler. „Es ist sowohl die Verpflichtung, ein Unternehmen weiterzuführen, das in mehr als 230 Jahren aufgebaut wurde, als auch eine einzigartige Gelegenheit, unseren weiteren Kurs zu gestalten. Vor allem aber ist es ein Privileg, dies an der Seite meines Vaters und unseres engagierten Teams zu tun.“

Julias Führungsqualitäten werden von ihrem Vater eindrucksvoll beschrieben: „Julia ist extrem zielorientiert und engagiert. Wenn sie eine Vision hat, verfolgt sie diese mit Nachdruck, Energie und Ausdauer. Gleichzeitig führt sie mit Einfühlungsvermögen und Integrität – wesentliche Qualitäten in der heutigen Führungswelt. Sie hört aufmerksam zu, bringt Menschen zusammen und schafft ein Umfeld, in dem Innovation und Verantwortung wachsen können. Diese Eigenschaften machen sie nicht nur zu einer starken, sondern auch zu einer inspirierenden Führungspersönlichkeit.“ Julia Stadler lässt sich von grundlegenden Werten wie Verantwortung und Optimismus leiten und fördert eine Kultur der Eigenverantwortung und Befähigung, indem sie Einzelpersonen und Teams ermutigt, Herausforderungen nicht als Hindernisse, sondern als Chancen für innovative Lösungen zu sehen.

„Julias Ernennung steht für Kontinuität und langfristiges Denken in unserem Unternehmen. Ihre Energie, ihr moderner Führungsstil und ihre internationale Perspektive bergen großes Potenzial für die Zukunft. Mit ihr im Führungsteam sind wir gut aufgestellt, um weiter zu wachsen und das nächste Kapitel unseres Unternehmenserfolgs zu gestalten. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich mir keinen besseren Co-Geschäftsführer für die gemeinsame Arbeit vorstellen könnte“, erklärt Willi Stadler abschließend.