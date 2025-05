GRS Batterien veröffentlicht Erfolgskontrollen 2024

Im Rahmen der Veröffentlichungsverpflichtungen stellt die GRS Batterien Service GmbH die Mengen der vier Branchensysteme für Gerätebatterien dar. „Mit einem Plus von fast 4.000 t Inverkehrbringungsmenge gegenüber dem Vorberichtsjahr blicken wir auf eine sehr gute Entwicklung unserer branchenspezifischen Gerätebatterierücknahmesysteme zurück“, ordnet Geschäftsführerin Dr.-Ing. Julia Hobohm die Entwicklung ein und ergänzt: „Gerätebatteriehersteller ist nicht gleich Gerätebatteriehersteller. So sind wir bestrebt, unsere branchenspezifischen Rücknahmesysteme auch im Rechtsrahmen der Batterieverordnung beizubehalten und weiterhin auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete Rücknahmelösungen anbieten.“

GRS Consumer

Die der Branchenlösung GRS Consumer angeschlossenen Hersteller von Batterien, Privatelabel-Produkten oder von kleinen elektrischen Geräten mit Batterien, die über den stationären Handel vertrieben werden, haben im Jahr 2024 7.774 Tonnen Batterien in Verkehr gebracht, 3.868 Tonnen Gerätebatterien zurückgenommen und 3.896 Tonnen der stofflichen Verwertung zugeführt. Die dokumentierte Sammelquote entspricht 53,8 Prozent, die Verwertungsquote 100,7 Prozent.

GRS eMobility

Vor dem Hintergrund der Rücknahmeverpflichtung von Herstellern und Importeuren von Batterien aus kleinen elektrischen Fahrzeugen wie E-Bikes oder E-Scooter wurde in Zusammenarbeit mit dem Zweirad-Industrie-Verband e. V. eine Branchenlösung entwickelt, die die flächendeckende Rücknahme und Entsorgung von Industriebatterien gewährleistete. Mit Einführung der Batteriekategorie „Batterien für leichte Verkehrsmittel“ können Hersteller auch für diese durch Anschluss an die Branchenlösung ihrer Rücknahmeverpflichtung nachkommen. Über die Branchenlösung GRS eMobilty wurden 2024 1.073 Tonnen Gerätebatterien in Verkehr gebracht, insgesamt 640 Tonnen zurückgenommen und 644 Tonnen einer stofflichen Verwertung zugeführt. Damit liegt die dokumentierte Sammelquote bei 64,2 Prozent und die Verwertungsquote bei 100,6 Prozent.

GRS Healthcare

Die Branchenlösung GRS Healthcare richtet sich an Hersteller von Batterien oder Geräten mit Batterien für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Bereich wurden im Jahr 2024 458 Tonnen Gerätebatterien in Verkehr gebracht, insgesamt 292 Tonnen zurückgenommen und 295 Tonnen der stofflichen Verwertung zugeführt. Die dokumentierte Sammelquote entspricht damit 63,7 Prozent, die Verwertungsquote liegt bei 101,2 Prozent.

GRS Powertools

Die der Branchenlösung für Hersteller von Gerätebatterien oder Geräten mit Batterien u.a. aus dem Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte angeschlossenen Partner haben 2024 4.634 Tonnen Batterien in Verkehr gebracht und 2.268 Tonnen der stofflichen Verwertung zugeführt. Die Sammelquote entspricht 52,9 Prozent, die Verwertungsquote 100,7 Prozent.