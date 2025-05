Brand in Veolia-Anlage: Akute Gefahr durch Fehlwürfe

Am 16. Mai ereignete sich kurz nach 3:00 Uhr ein Brand in der Veolia-Sortieranlage für Leichtverpackungen in Rostock-Neu-Hinrichsdorf. Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.