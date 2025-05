Offene Standardlösung für Recycling und Rückverfolgbarkeit

Die Partnerschaft kombiniert das Know-how von Pellenc ST im Bereich der sensorgestützten Sortierung mit dem Datenmanagement von Polytag und soll so die Nachverfolgung und Optimierung von Verpackungsabfällen im gesamten Recyclingprozess von der Sortieranlage bis zu den Recyclingunternehmen in Echtzeit ermöglichen. Jede Verpackung ist mit einem unsichtbaren, gedruckten UV-Wasserzeichen in Form von offenen GS1-Standard-DataMatrix-Codes versehen. Sobald die Verpackung in den Sortierprozess gelangt, erfasst eine Erkennungseinheit sofort die entsprechenden Daten. Das System führt präzise Sortiervorgänge auf der Grundlage der Nahinfrarotspektroskopie (NIR) und des UV-Wasserzeichens durch.

Die nicht-exklusive Partnerschaft zwischen Polytag und Pellenc ST soll Recyclinganlagen eine Reihe neuer Möglichkeiten zur Erkennung und Sortierung von Verpackungsströmen verschaffen. Durch die Einbettung intelligenter Daten auf Barcode-Ebene in das Verpackungsmaterial erhalten Entsorgungsunternehmen und Marken eine bislang einzigartige Kontrolle über den Recyclingprozess ihrer Produkte und können sicherstellen, dass mehr Verpackungen in der Kreislaufwirtschaft verbleiben.

„Unsere Partnerschaft mit Pellenc ST ist ein wichtiger Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft“, so Alice Rackley, CEO von Polytag. „Durch die Kombination unserer UV-Wasserzeichen-Technologie, die auf GS1-Standards basiert, mit den intelligenten Sortier- und Qualitätskontrolllösungen von Pellenc ST bieten wir FMCG-Markeneinen einmaligen Einblick in ihre recycelten Verpackungen und stärken die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette.“

Jean Henin, CEO von Pellenc ST, sagte: „Offene Standards sind entscheidend für die Einführung des digitalen Produktpass. Durch unsere Partnerschaft mit Polytag bieten wir Recyclinganlagen innovative Lösungen zur Optimierung von Sortierprozessen und zur Verbesserung der Materialrückgewinnung.“

Pellenc ST und Polytag haben einen Sortierprototyp im Pellenc ST Innovation Center implementiert und ihn auf die Technologiebereitschaftsstufe von 7 (TRL 7) gebracht. Darüber hinaus plant Pellenc ST die Herstellung von UV-Wasserzeichen-Lesemodulen.

Die Zusammenarbeit soll die Transformation zur Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen und zur Rückverfolgbarkeit von Produkten beschleunigen und die Umsetzung der europäischen Verpackungsordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) unterstützen.