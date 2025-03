UnternehmerTUM wird Mitglied im BNW

Im BNW will sich die Initiative besonders in die Fachgruppe Kreislaufwirtschaft einbringen und so den branchenübergreifenden Austausch mit anderen Mitgliedern gewährleisten. Gemeinsam wollen sie voneinander lernen und die Forderung nach einer nachhaltigen sowie umfassenden Kreislaufwirtschaft an die Politik adressieren.



„Weniger Ressourcen effizienter und länger einzusetzen, trägt entscheidend dazu bei, zukünftig zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir freuen uns sehr, dass mit UnternehmerTUM einer der wichtigsten europäischen Start-up-Hubs Mitglied der nachhaltigen Wirtschaft wird. Der Erfahrungsaustausch ist zentral, um gemeinsam die Kreislaufwirtschaft zu gestalten“, sagt Prof. Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin beim BNW.



„Kreislaufwirtschaft ist einer der wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren des 21. Jahrhunderts“, so Dr. Matthias Ballweg, Director Circular Republic. „Gemeinsam mit dem BNW haben wir eine starke Stimme und können die notwendigen Veränderungen in Politik und Gesellschaft anstoßen.“



Ein erster Höhepunkt der Zusammenarbeit ist die Teilnahme von Katharina Reuter am Circular-Republic-Festival am 22. Mai 2025 in München. Dort spricht sie vor Teilnehmenden aus der Start-up-Szene, der Industrie und der Forschung über die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die Zukunft der Wirtschaft.