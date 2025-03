Wegbereiter für eine kreislauffähige Textilindustrie

Ziel ist es, durch diverse Schlüsselinnovationen Polyester/Baumwoll-Mischgewebe vollständig zu recyceln und eine nachhaltige Nutzung dieser Materialien zu ermöglichen. Diese Innovationen zielen auf die Entsorgung und das Recycling von Textilien, die Rückgewinnung von Fremdfaseranteilen, eine Kreislaufschließung mittels Revoltex-Verfahren und Design with Circularity ab.



Am Projekt beteiligt sind Mewa Textil-Service, Jako AG, Matterr, Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein, Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der Technischen Universität Braunschweig, ifeu-Institut, Klopman und Hero-Textil.

Polyester/Baumwoll-Mischgewebe sind weit verbreitet, besonders in der Berufs- oder Sportbekleidung, aber bisher schwer zu recyceln. Mechanische Recyclingverfahren führen häufig zu Qualitätsverlusten und erlauben nur einen bestimmten Anteil an recycelten Fasern in neuen Textilien. Chemische Verfahren bieten eine Alternative, führten jedoch bisher oft zum Verlust eines der beiden Materialien. „The Key“ will hier ansetzen und eine effiziente und vollständige Wiederverwertung beider Bestandteile ermöglichen. Das mechanische und chemische Recycling sollen sich hierbei bestmöglich ergänzen.

Eine der Schlüsselinnovationen des Projekts stellt das Back-to-Monomer-Recyclingverfahren Revoltex dar, das bereits für PET-haltige Materialien eingesetzt wird. Dieses Verfahren erlaubt ein gezieltes Recycling von Polyester-PET-Fasern aus Mischgeweben. Weiterführende Entwicklungen zielen auf die schonende Rückgewinnung der Baumwollfasern ab, sodass diese nach einer Aufbereitung ebenfalls einer Wiederverwertung in Textilien zugeführt werden können.

Eine zweite Schlüsselinnovation stellt die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Designkonzepten dar. Diese zielt darauf ab, Textilien aus recycelten Fasern zu entwickeln, die immer wieder neu verarbeitet und wiederverwendet werden können.

Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Zirkuläre Textilien“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit insgesamt 1.590.171 Euro gefördert. Dieses Forschungsvorhaben ist Teil des BMBF-Forschungskonzepts „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft“ und zielt darauf ab, eine hochwertige Kreislaufführung von Textilien zu ermöglichen.