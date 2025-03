Pyrum und Suas bauen Thermolysewerk in Tschechien

Die tschechischen Unternehmen SUAS GROUP und Sokolovská uhelná planen in Zusammenarbeit mit Pyrum den Bau einer Reifenrecyclinganlage in ihrem Werk in Vřesová. Das Projekt resultiert aus dem bereits bestehenden Consulting- und Engineering-Vertrag zwischen den Unternehmen, der mit einem Tochterunternehmen der SUAS GROUP geschlossen wurde, und bezieht sich auf das geplante Werk in Tschechien.