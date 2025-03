Composites-Markt setzt Abwärtstrend fort

Die derzeitige Entwicklung ist maßgeblich strukturellen Schwächen in zentralen Anwendungsbereichen sowie wirtschaftlichen und industriellen Herausforderungen in den europäischen Kernregionen geschuldet. Besonders betroffen ist Deutschland, als nach wie vor größte Volkswirtschaft innerhalb der EU.

Nach einer ersten Schätzung von Eurostat ist das BIP im Euroraum um 0,7 % und in der EU um 0,8 % gestiegen. Im selben Zeitraum ging es in Deutschland Schätzungen zufolge um 0,2 % zurück. Auslöser dieses negativen Trends sind allgemeine wirtschaftliche Schwächen, vor allem im produzierenden Gewerbe und der Industrie. Besonders die Automobilindustrie und der Bau- und Infrastrukturbereich, als wichtigste Anwendungsindustrien der Composites-Industrie in Europa, zeigen derzeit stark negative Tendenzen.

Analog zeigt sich das Bild der Composites-Industrie. Das Sinken des absoluten Marktvolumens in Europa war gepaart mit einem wachsenden Weltmarkt. Das trieb die Schere zwischen der europäischen und der weltweiten Composites-Industrie immer mehr auseinander. Der Marktanteil Europas ist seit vielen Jahren rückläufig.