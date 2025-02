Vollelektrische Müllsammlung auf der Fanmeile

Gemeinsam mit ihrem lokalen Tochterunternehmen Gassner Entsorgung sowie in enger Abstimmung mit dem Österreichischen Skiverband ÖSV hat Saubermacher ein weitreichendes „Circular WM Konzept“ etabliert, das neben der klassischen Müllsammlung insbesondere auf Vermeidung setzt. Gemeint ist damit nicht nur die Vermeidung von Abfall etwa durch den Einsatz von Mehrweggebinden, sondern vor allem auch die Reduktion des lokalen CO₂-Ausstoßes. Ermöglicht wurde dies vor Ort durch den Einsatz der beiden vollelektrischen Mercedes-Benz eActros 300 Müllsammelfahrzeuge mit Aufbau der Firma Stummer. Dank intelligenter Behälter mit Füllstandsanzeige und der daraus resultierenden optimierten Routenwahl konnte so der CO₂-Fußabdruck dieses Events in Saalbach noch weiter reduziert werden.

Die beiden Mercedes-Benz eActros 300 und ihre Mannschaften agierten im Einklang mit dem Eventkalender und den daraus resultierenden Besucherströmen. Zwei Stunden vor Rennbeginn waren keine Fahrzeuge mehr auf der Fanmeile erlaubt. Dieses Zeitfenster wurde genutzt, die Müllbehälter des WM-Parkplatzes am Taleingang sowie beim Busparkplatz am Talschluss zu leeren. Sobald der Wettkampf begann und die Fanmeile wieder menschenleer war, wurden dort die zahlreichen Recyclinginseln geleert: Während frenetischer Jubel aus dem Zielstadion in die sonnigen Gassen getragen wurde, erfüllte der Mercedes-Benz eActros 300 lautlos seinen Dienst. Dank des flüsterleisen und vollelektrischen Antriebs wurden auch noch Lärmemissionen auf ein Minimum reduziert, um die Winteridylle perfekt zu machen.

Der batterieelektrische Mercedes-Benz eActros für den schweren Verteilerverkehr rollt seit 2021 im Werk Wörth vom Band. Die Batterien des eActros bestehen wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier Batteriepaketen (eActros 400), die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh bieten. Mit vier Batteriepaketen hat der eActros 400 eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Technologisches Herzstück des Elektro-Lkw ist die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW sowie eine Spitzenleistung von 400 kW. Hinzu kommt, dass bei vorausschauender Fahrweise elektrische Energie durch Rekuperation zurückgewonnen werden kann. Die beim Bremsen gewonnene Energie wird in die Batterien des eActros zurückgeführt und steht im Anschluss wieder für den Antrieb zur Verfügung. Somit zählt die Müllentsorgung mit ihrem permanenten Stop & Go Verkehr zu den idealen Einsatzgebieten der schweren vollelektrischen Baureihe von Mercedes-Benz Trucks.