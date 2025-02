Resphere will Kreislaufwirtschaft digitalisieren

Produzierende Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, Transparenz und Übersicht über ihre Recyclingprozesse zu gewährleisten. Diese Aspekte sind entscheidend für die Effizienz und Nachhaltigkeit im Umgang mit Abfällen. Resphere wurde in Zusammenarbeit mit der Gerhard Lang Recycling GmbH entwickelt und wird bereits von deren Kunden genutzt.

Recycling, als Teil der Kreislaufwirtschaft, spielt eine entscheidende Rolle in der nachhaltigen Unternehmensführung. Dabei sehen sich viele Abfall- und Umweltbeauftragte in Unternehmen mit sehr hohem Bearbeitungsaufwand konfrontiert. Erforderliche Daten zur Analyse und Steuerung der Abfallströme im Unternehmen müssen weitestgehend händisch und aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammengetragen werden. Das führt dazu, dass viele Potenziale im Recyclingprozess unentdeckt bleiben und nicht vollständig ausgeschöpft werden. Genau hier will Resphere ansetzen: Dashboards bieten auf einen Blick Transparenz über die wichtigen Abfallströme und relevanten Kennzahlen. Dank KI-Unterstützung werden die benötigten Daten mit minimalem Aufwand aus Entsorgungsdokumenten gewonnen. Die Software optimiert die gewerbliche Entsorgung, reduziert den administrativen Aufwand und gibt wichtige Kennzahlen für den CSRD-Report auf Knopfdruck aus. Dank dieser Erleichterung können Unternehmen ihre Ressourcen gezielt auf die Erreichung von Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitszielen im Recycling konzentrieren.

Das Herzstück von Resphere sind die Dashboards. Das Controlling-Dashboard verschafft einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Recycling-Aktivitäten eines Unternehmens und zeigt Optimierungspotenziale auf. Wichtige Kennzahlen wie entsorgte Abfallmengen, aber auch die Gesamterlöse und Kosten der Entsorgung werden in übersichtlichen Kacheln dargestellt. Ferner ermöglichen interaktive Charts tiefergehende Analysen. Per Knopfdruck lassen sich so unter anderem die entsorgten Abfälle eines bestimmten Standorts oder eines einzelnen Entsorgers anzeigen. Einkäufer und Geschäftsführer erhalten einen fundierten Überblick und können plausible Schritte zur Kostenoptimierung einleiten.

Über ein spezielles Umwelt-Dashboard wird die Abfallbilanz je AVV-Nummer, der Anteil gefährlicher Abfälle und die Zuordnung der Abfallströme zu den Stufen der Abfallhierarchie wie Recycling, Verbrennung oder Deponierung angezeigt. Abfall- und Umweltbeauftragte erhalten automatisierte Auswertungen für ihr internes und externes Reporting. Sie unterstützen bei Entscheidungen und helfen, gesetzte Nachhaltigkeitsziele für das Unternehmen begründet umzusetzen. Mit der Software können sie Umweltstandards überwachen und dokumentieren.

Die Software bietet intelligent verknüpfte Funktionen, die direkt auf die Dashboards einzahlen. Hochgeladene Abrechnungsdokumente aus Entsorgungsvorgängen werden dank KI-gestützter Texterkennung effizient verarbeitet und fließen unmittelbar in die Analysen der Dashboards ein. Zudem können Dokumente wie Verträge und Zertifikate an einem zentralen Ort abgelegt werden, sodass sie jederzeit leicht einsehbar sind.

Die Plug-and-Play-Software lässt sich einfach in bestehende Unternehmensstrukturen integrieren und ohne große Schulung einsetzen.