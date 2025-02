Schweiz: Rekordmengesammelmenge bei Haushaltskunststoffen

Die Steigerung der Gesamtmenge um rund 15 Prozent sei darauf zurückzuführen, dass die Sammlung von Haushaltskunststoffen im vergangenen Jahr in weiteren Gemeinden und Städten eingeführt wurde. Das Sammelsystem Bring Plastic Back ist nun in über 600 Gemeinden, verteilt auf 17 Kantone, vertreten. Damit haben nahezu 2,4 Millionen Schweizer*innen Zugang zu diesem System. Die Sammelsäcke können an 1.387 Verkaufsstellen erworben und die gefüllten Säcke an insgesamt 674 Sammelstellen abgegeben werden.