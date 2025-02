Siedlungsabfälle das zweite Jahr in Folge rückläufig

Die verfügbaren Daten lassen erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Ländern erkennen. Die höchste Menge an Siedlungsabfällen pro Person wurde in Österreich (803 kg pro Person, Daten für 2022), Dänemark (802 kg, Daten für 2022) und Luxemburg (712 kg) erzeugt. Die geringste Abfallmenge pro Person wurde in Rumänien (303 kg, Daten für 2022), Polen (367 kg) und Estland (373 kg) erzeugt.

2023 wurden in der EU durchschnittlich 246 kg pro Person recycelt. Das bedeutet, dass 48,0 % der Gesamtmenge der erzeugten Siedlungsabfälle recycelt wurden, verglichen mit 37,2 % im Jahr 2013 (199 kg pro Person).

Im Jahr 2023 wurden 129 kg pro Person verbrannt (25,2 % des gesamten Abfallaufkommens) und 115 kg pro Person wurden auf Deponien abgelagert (22,5 %). Im Jahr 2013 betrug die verbrannte Menge pro Person 127 kg (26,4 %), während 142 kg pro Person (29,7 %) auf Deponien landeten.