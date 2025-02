Stimmung im Metallhandel bleibt gedrückt

Die Geschäftslage im Metallhandel hat sich zu Beginn des neuen Quartals gegenüber dem Vorquartal zwar etwas verbessert, bleibt aber im Saldo weiterhin negativ. Nunmehr hat keiner der Befragten eine Verbesserung der Geschäftslage konstatiert, aber auch nur noch 26 % bestätigen eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Annähernd drei Viertel der Befragten (74 %) betrachten die Geschäftslage im Vergleich zum vorherigen Quartal als unverändert.

Die Erwartungen der Metallhändler hinsichtlich ihrer konjunkturellen Entwicklung in den kommenden drei Monaten sind weiterhin pessimistisch: So blicken nunmehr noch 34 % der befragten Unternehmen pessimistisch auf den Verlauf des neuen Quartals, aber nur 7 % der befragten Unternehmen erwarten eine Verbesserung ihrer Geschäftslage. Mehr als die Hälfte der Befragten (59 %) gehen davon aus, dass die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden drei Monaten auf bestehendem Niveau stagniert.

Die Marktversorgung mit Schrotten ist nach Einschätzung der Befragten zu Beginn des neuen Quartals ähnlich schlecht wie im letzten Quartal des Jahres 2024, nur 11 % der Unternehmen bewerten das Angebot als gut. Hingegen bewerten jetzt nur noch 32 % der Unternehmen die aktuelle Angebotssituation als schlechter gegenüber dem schon ohnehin schwierigen letzten Quartal.

Händler berichten, dass insbesondere bestimmte Aluminiumschrottqualitäten nur schwer zu beschaffen seien. Die LME-Notierungen für Aluminium HG lagen bei Terminware zuletzt (4.2.) um 2.621 US-Dollar, Aluminium Alloy wurde mit 2.040 US-Dollar notiert. Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) erlöste auf dem Markt rund 2.440 Euro, Aluminiumprofilschrott (Alter) wurde in der gleichen Größenordnung gehandelt. Die Preise von Neuem Alu-Leg.-Schrott kupferarm (Angel) lagen um 1.660 Euro. Aluminiumspäne (Autor) erlösten 1.030 Euro.

Kupfer blieb an der Londoner Metallbörse fest und bewegte sich mit zuletzt 9.105 US-Dollar deutlich über der 9000-US-Dollar-Marke. Blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) erzielte im Handel rund 8.130 Euro. Die gehäckselten Kupferdrahtschrotte kosteten in der ersten Qualität (Kasus) 8.140 Euro und in der zweiten Qualität (Katze) 7.820 Euro. Nicht legierter Kupferdrahtschrott I (Kader) wurde um 7.690 Euro gehandelt, die zweite Qualität (Kanal) um 7.660 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) bewegte sich um 7.470 Euro.