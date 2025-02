Mobile Sortierplattform von Sesotec bei Almaak International

An den Standorten Krefeld und Doberlug-Kirchhain werden auf 18 Produktionsanlagen jährlich ca. 60.000 Tonnen technische Thermoplaste (PA, PC, PBT, ABS, PC/PBT, PC/ABS, PBT/ASA, PP etc.) hergestellt. Diese Produkte finden vorwiegend in der Automobilindustrie, in der Elektro- und Haushaltsgeräteindustrie sowie in der Bauindustrie Verwendung. Almaak International ist nach verschiedenen Qualitätsstandards wie ISO 9001, 50001 und 14001 zertifiziert und erfüllt damit höchste Ansprüche an Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement.

In der Herstellung von Rezyklaten verfügt Almaak über 60 Jahre Erfahrung. Diese langjährige Erfahrung im Umgang mit Sekundärrohstoffen macht das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter für nachhaltige Produktlösungen in Europa. Aufgrund der guten Verfügbarkeit sowie der qualitativ hochwertigen und konstanten Materialquellen wurden lange Zeit ausschließlich postindustrielle Rezyklate (PIR) als Rohstoffe für diese Produkte eingesetzt. Seit Ende 2023 sind erste Produkte mit einem Anteil an Post-Consumer-Rezyklaten (PCR) verfügbar.

Hochgradig verunreinigtes Mahlgut

Die kunststoffverarbeitende Industrie muss sich stetig wachsenden Anforderungen stellen: steigende Rohstoffpreise, mangelnde Materialverfügbarkeit, komplizierte Lieferketten, erhöhte Lieferzeiten, aber vor allem kontinuierlich abnehmende Materialqualität in Form von Verunreinigungen mit Fremdkörpern, Fremdfarben und Fremdkunststoffen. Die wichtigste Anforderung von Almaak: Metallpartikel sollen mit geringem Verlust von Gutmaterial aus dem Mahlgut entfernt werden.

Materialsortierung mit der PRE-SORT VCM Sortierplattform

Um nachhaltig und prozesssicher mit PCR produzieren zu können, müssen Kunststoffverarbeiter in der Lage sein, die Qualität ihres Eingangsmaterials selbst zu kontrollieren. Verunreinigungen wie Metallpartikel beeinträchtigen die Qualität von Kunststoffen. Ziel ist es, die Reinheit des Materials vor der Verarbeitung zu erhöhen, um automatisch mehr Sicherheit und eine höhere Qualität der Endprodukte zu gewährleisten. Mit der Sortierplattform Pre-Sort von Sesotec hat Almaak die volle Kontrolle über die Qualität des Eingangsmaterials und macht sich unabhängiger von externen Lieferanten. Dank beliebig kombinierbarer Sensorik und der Möglichkeit, je nach Materialzusammensetzung unterschiedlichste Sortierabläufe auszuwählen, bietet die mobile Sortierplattform volle Prozessflexibilität. Der Idee einer Plug-and-play-Methodik folgend, ist das System sofort einsatzbereit und fügt sich dank des kompakten Designs in jede Produktionsumgebung nahtlos ein.

Das Gerät macht es möglich, Ware in B oder C-Qualität zum günstigeren Preis zu kaufen, was Ersparnisse von bis zum 50 % in Vergleich zu A-Qualität bedeutet. Die Pre-Sort-Sortierplattform amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit.

Reines Mahlgut in höchster Qualität

Die Vorteile der Materialvorsortierung mit Pre-Sort liegen auf der Hand: Hochwertiges und sortenreines Material, eine wirtschaftliche Produktion und der Schutz vor Schäden an nachfolgenden Anlagen.

„Mit Versuchen im August 2023 hat Sesotec uns gezeigt, dass unsere Anforderungen in der Praxis erfüllt werden können. Metallpartikel wurden aus dem Mahlgut entfernt und der Verlust von Gutmaterial war gering“, sagt Marc Marmetschke, Senior Manager Engineering, Maintenance and Project-Development bei Almaak. Er ergänzt: „Unser kurzfristiges Ziel ist die Entmetallisierung von einigen Hundert Tonnen stark kontaminierten Materials, die schon einige Zeit in unserem Lager liegen, damit wir das Material einsetzen können. Damit werden wir von einer sofortigen Wirtschaftlichkeit der Investition profitieren.“