Knettenbrech + Gurdulic kooperiert mit H&M Logistik

Das Konzept von Knettenbrech + Gurdulic integriert die gesamte Recycling-Wertschöpfungskette, beginnend mit der Logistik und der Erfassung von Sekundärrohstoffen bis zu den Prozessen des Recyclings und der Kreislaufrückführung. Zudem bietet Knettenbrech + Gurdulic mit seinem Kundenportal Knettenbrech-Prime die notwendigen Funktionalitäten und Features, sodass die Logistiksparte von H&M seine Standortergebnisse dokumentieren und analysieren kann, um die eigenen Anforderungen und Ziele durch regelmäßige Statusmeldungen überprüfen zu können.

Christoph Haub, Geschäftsführer der Knettenbrech + Gurdulic Waste Management GmbH erläutert hierzu: „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von Primärrohstoffen und CO₂ in der deutschen Wirtschaft beitragen dürfen. Um dies nachweislich zu dokumentieren, setzen wir auf unser Nachhaltigkeitstool in unserem Kundenportal Knettenbrech-Prime. Dieses bietet die Darstellung der erzielten CO₂-Einsparungen und liefert darüber hinaus auch die notwendigen Scope-3-Emissionswerte, die ab 2025 für viele Unternehmen verpflichtend werden. Auf diese Weise unterstützen wir H&M Logistik dabei, den wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte gerecht zu werden und gleichzeitig die Klimaziele voranzutreiben.”

Hierzu ergänzt Jörg Bonitz, H&M Logistik Facility und Maintenance Manager: „Ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Ansatz ist für jeden unserer Geschäftsbereiche wichtig. Diese Kooperation wird uns an unseren Logistikstandorten in Deutschland dabei unterstützen, unsere klaren Ambitionen und Ziele umsetzen zu können.”