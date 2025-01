Zuverlässige Fahrzeuge unverzichtbar für schwedisches Entsorgungsunternehmen

Fahrer bei Nordisk Återvinning sitzen jeden Tag rund 6 bis 7 Stunden im Lkw. Zu ihren Aufgaben gehören enge Wendemanöver und Hunderte Stopps, was sowohl an die Fahrer als auch an die Fahrzeuge hohe Anforderungen stellt. Daher rüstet Nordisk Återvinning die meisten seiner Lkw mit Getrieben von Allison Transmission aus.

„Unsere Fahrer arbeiten oft in Umgebungen, in denen kleine Verbesserungen einen großen Unterschied machen können. Deshalb arbeiten wir eng mit Kommunen und Kunden zusammen, um Wendeplätze zu verbessern und es so einfacher für unsere Fahrer zu machen. Wenn jedoch die äußeren Bedingungen nicht verbessert werden können, ist es wichtig, dass der Lkw komfortabel und sicher ist, und dazu trägt Allison erheblich bei“, erklärt Anders Karlsson, Transportmanager bei Nordisk Återvinning.

Während eines Arbeitstages müssen die Fahrer von Nordisk Återvinning oft bis zu 600 Starts und Stopps durchführen. Dabei legen die Fahrzeuge kurze Strecken unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen zurück, was besonders hohe Anforderungen an die Getriebeleistung stellt.

„In der Abfallwirtschaft ist eine hohe Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Wenn sie nicht gegeben ist, kann das zu großen Problemen führen. Wir haben jeden Tag bis zu 600 Starts und Stopps, weshalb ein vollautomatisches Getriebe von Allison von großem Vorteil ist. Es bewältigt alle Starts und Stopps mühelos, und es ist beruhigend zu wissen, dass es hält, was es verspricht“, sagt Anders Karlsson. „Ich habe andere Systeme getestet, wie zum Beispiel automatisierte Schaltgetriebe, aber sie erfüllen die Anforderungen von Müllfahrzeugen nicht ausreichend. Allison ist überlegen, wenn es um reibungsloses und nahtloses Fahren auf kurzen Strecken geht, was für die Müllentsorgung optimal ist“.

Die vollautomatischen Allison-Getriebe verfügen über einen vollhydraulischen Drehmomentwandler sowie die Continuous Power Technology, was den Verschleiß reduziert und Leistungsverluste beim Gangwechsel vermeidet.