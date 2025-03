Aufsatz-Zerkleinerer von Eggersmann

Ziel sei eine Reduzierung der kostenintensiven Transportfahrten und der mit ihnen einhergehenden CO₂-Emissionen. Dies erfolgt durch eine Zerkleinerung direkt am Ort der Materialentstehung.

Der Eggersmann C 14 ist für die universelle Vorzerkleinerung konzipiert und reduziert so von Altholz über Reifen, Wurzeln und Gipsplatten bis zu Grünschnitt das Volumen verschiedenster Abfallarten. Selbst Steine und Beton (ohne Bewehrungen) kann der Eggersmann C 14 brechen.

Der Eggersmann C 14 ist so kompakt, dass er einfach in einer leeren Mulde oder auf einem Anhänger mitgenommen werden kann. Die zwei Tragarme auf jeder Seite lassen sich dazu einklappen. Außerdem sind auch alle vier Arme breitenverstellbar und verfügen über eine Universalbefestigung mit Rollen, was eine individuelle Positionierung über Mulden oder Containern ermöglicht. Dementsprechend kann der Eggersmann C 14 je nach Füllstand genau passend ausgerichtet werden. Die Platzierung selbst erfolgt ganz einfach mit einem Radlader, Kran oder Gabelstapler. Die Beschickung kann ebenfalls mittels Radlader oder Kran vorgenommen werden, allerdings ist auch eine Materialaufgabe per Hand möglich. Dazu bedarf es lediglich einer ausreichend hohen Plattform. Das gesamte Konzept ist zum Patent angemeldet.