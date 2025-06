Vecoplan stellt neue Trommelhacker-Generation vor

Die neuesten Baureihen VTH 160 und VTH 260 hat Vecoplan nach eigenen Angaben verstärkt unter dem Aspekt der Effizienz und digitalen Weiterentwicklung entwickelt.

„Uns war es wichtig, dass auch die neuen Trommelhacker die bewährten Funktionen unserer bisherigen VTH-Baureihe beibehalten. Der Messerwechsel bleibt beispielsweise unverändert einfach wie bisher. Darüber hinaus erleichtert die neue Konstruktion aber auch den Austausch von Verschleißteilen erheblich“, erklärt Kersten Beib, Director Sales im Bereich Wood/Biomass von Vecoplan. „Gleichzeitig wollen wir unseren Kunden eine deutlich flexiblere Konfiguration der Maschine ermöglichen“. Der VTH 160 und der VTH 260 sind in den verschiedenen Einlaufbreiten S, M, L, XL und XXL erhältlich und lassen sich dadurch präzise auf spezifische Kundenanforderungen abstimmen. Das gesamte Schneidwerk kann entsprechend der Anwendung gewählt und je nach Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt sogar ausgetauscht werden. Auch bei der Materialzuführung bleibt der Anwender flexibel: Sie erfolgt horizontal entweder über eine Vibrorinne oder ein Zuführband. Die vereinheitlichten Maschinenständer erleichtern dabei den Anschluss und bieten dem Kunden zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Die neuen Hacker zeichnen sich außerdem durch den wie gewohnt schnellen Austausch von Schneidwerkzeugen aus.

Neben der technischen Flexibilität setzt Vecoplan zukünftig das Vecoplan Smart Center VSC in der neuen VTH-Reihe ein. Die digitale Lösung VSC.connect ermöglicht die Echtzeitüberwachung aller Betriebsdaten, wie Materialfluss, Anlagenauslastung und einen präventiven Wartungsbedarf. Durch die kontinuierliche Datenerfassung ist eine dauerhafte Betriebsdatenanalyse für den Anwender möglich. Das VSC bietet darüber hinaus eine Remote-Service-Funktion, die bei der Fehlerbehebung digital unterstützt. Service-Mitarbeitern ist es mithilfe des VSC möglich, sich online über einen gesicherten Fernzugriff auf die Maschine des Kunden zuzuschalten. So werden Probleme schnell identifiziert und behoben, was Zeit, Kosten und Ressourcen spart und Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Eine weitere Funktion stellt die Einstellung „Rezepte“ dar. Mit dieser lassen sich auf Knopfdruck verschiedene Programme und Inputmaterialien einstellen und der gewünschte Output vordefinieren und sofort abrufen. Das Endprodukt kann somit per Software angepasst werden.