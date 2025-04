Sennebogen: Erste Akkubagger der G-Serie 

Als 6. Maschinengeneration zeichnet sich die Sennebogen G-Serie laut Hersteller durch eine hohe Performance und Effizienz im Betrieb aus. Auch die beiden batteriegestützten Elektromaschinen 824 G Electro Battery und der 826 G Electro Battery bieten hohe Traglasten und große Reichweiten von 12 und 13 Metern. Eine große Systemleistung sowie die optimierte Hydraulik sorgen für beste Wirkungsgrade, das exzellente Ansprechverhalten erlaubt schnelle und feinfühlige Arbeitsvorgänge. Das darin verbaute SENcon-Steuerungssystem der neuesten Generation ermöglicht eine intuitive und individuell auf den Fahrer oder die Applikation eingestellte Bedienung sowie kostensparende Fernwartungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit einem batteriegestützten Elektroantrieb arbeiten die Maschinen komplett CO₂-emissionsfrei und sparen jeweils über 60 t CO₂ pro Jahr ein.

Nicht nur optisch unterscheiden sich die akkugestützten Modelle kaum mehr von den kabelgebundenen oder dieselbetriebenen Pendants, dank des modularen Batteriekonzepts lassen sich die Maschinen auch leistungstechnisch flexibel an unterschiedliche Einsatzanforderungen anpassen. Beide Maschinen sind mit einem 90 kW starken Elektromotor ausgestattet. Je nach Bedarf können dazu 1, 2, 3 oder 4 Lithium-Ionen-Akkupacks konfiguriert und auch nachgerüstet werden. Jedes Akkupack liefert ca. 98 kWh, sodass bei einer Ausstattung mit 4 Akkupacks jeweils 6 bis 7 Stunden Einsatzdauer ohne Nachladen möglich ist. Aufgeladen werden die Maschinen zeitsparend und effizient über zwei bis drei Onboard-Charger am Unterwagen mit jeweils 22 kW Ladeleistung, sodass entweder 44 oder 66 kW Gesamtladeleistung pro Stunde möglich sind.

Das Dual Power Management System erlaubt sowohl das autarke Arbeiten im Akkubetrieb als auch kabelgebunden am Netz. Im Akkubetrieb wird die Maschine ausschließlich aus dem Batteriepack mit Energie versorgt und ist maximal mobil. Wird sie zum Laden über den Ladepunkt am Unterwagen ans Stromnetz angeschlossen, kann stationär weitergearbeitet werden, denn der Oberwagen bleibt 360° schwenkbar. Beim Ladevorgang überschüssig eingespeiste Leistung lädt gleichzeitig die Akkus wieder auf. Dabei kann die vorhandene Infrastruktur des Recyclingbetriebes genutzt werden, denn die Maschine wird über einen handelsüblichen, genormten 63 A bzw. 125 A CEE-Stecker geladen. Zusätzliche Investitionen in Ladesäulen entfallen.

Die zertifizierten Hochvolt-Batteriesysteme der beiden Akkumaschinen sollen eine hohe Lebensdauer von über 4.000 Vollladezyklen bieten. Dies wird unter anderem durch die ideale Temperierung der Batteriezellen im System erreicht. Dank des integrierten Batteriespeichers werden außerdem Lastspitzen geglättet (Peak-Shaving), wodurch die Netzanschlussleistung reduziert und Stromkosten eingespart werden. Besonders sicher für den Bediener ist die Tatsache, dass kein manueller Eingriff in das System notwendig ist. Das Dual Power Management erkennt die Energiequelle – Akku oder Netzstrom – automatisch und wechselt in den entsprechenden Betriebsmodus. Im Rahmen der regulären Diagnosen detektiert die Maschine außerdem Störungen und Eingriffe in das Hochvolt-System selbstständig und schaltet bei Bedarf kontrolliert ab.