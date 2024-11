Zehn Jahre Aluminiumrecycling bei Novelis Nachterstedt

Seitdem tätigte das Unternehmen umfangreiche Investitionen, um die Recyclingkapazitäten und -fähigkeiten erheblich auszubauen. Ein entscheidender Schritt war der Bau eines der weltweit größten Aluminium-Recyclingwerke. Am 7. November feierte das Aluminium-Recyclingwerk Nachterstedt (NARC) sein zehnjähriges Bestehen.

Insgesamt über 300 Millionen Euro investierte Novelis in das Werk, das jährlich bis zu 400.000 Tonnen Aluminiumschrotte recyceln kann. Dank seiner zentralen geografischen Lage liefert das Werk in Nachterstedt Aluminium mit hohem Recyclinganteil an Novelis-Walzwerke in ganz Europa.

Der Standort leistet einen entscheidenden Beitrag, um die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zu erreichen: Bis 2030 möchte Novelis der Anbieter von flachgewalzten Aluminiumlösungen mit den niedrigsten Kohlenstoffemissionen – weniger als 3 Tonnen CO2e-Emissionen pro Tonne geliefertem Aluminium – und bis 2050 oder früher kohlenstoffneutral sein.

Die moderne Sortiertechnologie, die im Jahr 2024 in der Recyclinganlage Nachterstedt eingeführt wird, wird die Verwertung von Post-Consumer-Aluminiumschrotten für hochwertige Aluminiumprodukte weiter optimieren. Dadurch können jährlich rund 8.500 Tonnen Primäraluminium eingespart und über 80.000 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden werden. Die Implementierung dieser Sortiertechnologie in NARC soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Um die Branche auch weiterhin in eine nachhaltigere und kohlenstoffärmere Zukunft zu führen, blickt Novelis zum 10. Jubiläum des Recyclingwerkes Nachterstedt in die Zukunft: Seit 2011 hat das Unternehmen den durchschnittlichen Recyclinganteil in seiner globalen Produktpalette von 33 % auf 63 % gesteigert und strebt an, diesen bis Ende 2030 auf einen Anteil von 75 % auszubauen.