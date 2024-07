Neuer Leiter Beschaffung und Aftermarket bei Lindemann Metal Recycling

Sein Verantwortungsbereich umfasst den technischen Service, den Außendienst, den Betrieb von Servicezentren, das Auftragsmanagement, die Beschaffung, die Lagerhaltung und die Bestandsplanung. „Es gibt zwei entscheidende Aspekte, um im Aftermarket-Sektor erfolgreich zu sein“, erklärt Tandel. „Erstens, eine wertorientierte und marktgerechte Preisstrategie. Zweitens die proaktive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, indem wir nicht nur Produkte, sondern umfassende Lösungen wie Bündel, Nachrüstungen und Modernisierungspakete anbieten.“

Tandel begann seine Karriere in der Textilmaschinenindustrie, wo er im Aftersales und Service tätig war, bevor er in das Einkaufsteam wechselte. Seine internationale Erfahrung umfasst zwei Jahre in der Slowakei, gefolgt von Aufenthalten in Deutschland und Großbritannien, wo er den Vertrieb in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien leitete.

Seine Karriere setzte sich bei Saint-Gobain fort. Dort spezialisierte er sich auf strategische Vertriebsprojekte, Kundensegmentierung und Leistungskennzahlen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2020 wechselte er zu Saurer.