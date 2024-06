Andritz beteiligt sich an der Entwicklung einer Smart Waste Factory

Andritz beteiligt sich am Entwicklungsprojekt ReWaste F, bei dem Wissenschaft und Industrie gemeinsam daran arbeiten, die österreichische Abfallwirtschaft in Richtung einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich das Projekt auf die Entwicklung einer Smart Waste Factory.

Basierend auf technologischen Entwicklungen und Digitalisierung zielt das Konzept der Smart Waste Factory darauf ab, die Effizienz der Abfallbehandlung zu verbessern, die Recycling- und Verwertungsquoten gemischter Abfallströme zu erhöhen und die Treibhausgasemissionen des Abfallbehandlungssystems zu reduzieren. Eine integrierte digitale Plattform wird die Überwachung, Steuerung und Optimierung der gesamten Anlage ermöglichen.

Andritz führt derzeit im Andritz Recycling Technology Center (ART Center) in St. Michael, Österreich, die erste Testreihe für ReWaste F durch. Diese Versuche umfassen die Zerkleinerungstechnologie von Andritz, IoT-Sensoren zur Echtzeit-Überwachung und Klassifizierung von Abfallströmen sowie automatische Sortiersysteme, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für präzises Recycling nutzen. In Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben und der FH Joanneum sowie Industrieunternehmen werden die Technologien umfassend evaluiert und optimiert.

ReWaste F – Recycling and Recovery of Waste for Future ist ein öffentlich gefördertes F&E-Projekt im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies, an dem Partner aus verschiedenen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette – Entsorgung, Technologie und Maschinenbau, Sekundärrohstoffverwertung, Recycling, Digitalisierung und Vernetzung sowie Wissenschaft – beteiligt sind. Es besteht aus einem strategischen Projekt und drei Fachbereichen mit Einzelprojekten, die sich mit der Charakterisierung von Abfallstoffen, deren Recyclingfähigkeit und der Aufbereitung gemischter Abfallströme beschäftigen. ReWaste F baut auf den Erfolgen des vorangegangenen COMET-Projekts ReWaste 4.0 auf und wird im Jahr 2025 abgeschlossen.