Thermische Abfallverwertung neu definiert

Unter dem Motto „reden wir über:morgen“ will EEW auf der IFATüber die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der thermischen Abfallverwertung informieren.

„Die IFAT ist die Plattform für Spitzenleistungen in der Kreislaufwirtschaft. Sie ist für uns der optimale Ort, unsere Innovationskraft zu präsentieren und zu zeigen, wohin sich die thermische Abfallverwertung entwickeln wird“, erklärt Timo Poppe, CEO von EEW. „Deshalb haben wir die Speakers Corner ins Leben gerufen, ein innovatives Format, das es ermöglicht, direkt mit unseren Experten in den Dialog zu treten“, so Poppe weiter.

Die Spannbreite der Lösungsansätze für die Weiterentwicklung der thermischen Abfallverwertung reicht dabei vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) bis zu Bakterien, die CO₂ in einen Rohstoff verwandeln, von den Möglichkeiten der Digitalisierung bis zu Technologien für die Verbesserung der CO₂-Bilanz.

Außerdem geht EEW der großen Zukunftsfrage nach, wie die kritische Ressource Phosphor als unersetzlicher Baustein allen Lebens künftig aus Klärschlamm zurückzugewinnen ist. Viele Kommunen setzen nach wie vor auf dessen landwirtschaftliche Nutzung als Dünger und sind kaum auf die ab 2029 greifenden Pflichten zur Phosphorrückgewinnung vorbereitet. EEW bietet dafür Lösungen an. Ein Expertenteam informiert dazu auf dem Gemeinschaftsstand der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) in Halle B2. 127/226.

„Lassen Sie sich von unserem Nachhaltigkeitspfad inspirieren und gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Lassen Sie uns über morgen reden“, sagt CEO Timo Poppe.

Programm und Anmeldemöglichkeit zur EEW Speakers Corner

Halle A6, Stand 315/414