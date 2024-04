Recyceltes PET für die ersten 100 % rPET-Flaschen von Coca-Cola in Indonesien

Im Juni 2023 brachte Coca-Cola Indonesien in Zusammenarbeit mit Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) die ersten Flaschen aus 100 % rPET (ausgenommen Verschlüsse und Etiketten) für seine beliebtesten Softdrinkmarken auf den Markt. Das recycelte PET dafür wird von Amandina Bumi Nusantara geliefert. Das Unternehmen betreibt außerhalb von Jakarta ein Kunststoffrecyclingwerk mit zwei Starlinger Recostar PET HC iV+ Bottle-to-Bottle-Recycling-Anlagen und verarbeitet monatlich 3.000 Tonnen gebrauchte PET-Flaschen. Es werden zwei Arten von transparentem rPET-Granulat in Flaschenqualität hergestellt: für kohlensäurehaltige Getränke sowie für stilles Wasser. Darüber hinaus liefert das Unternehmen heiß gewaschene Flakes in den Farben transparent und hellblau.

Die Installation der beiden PET-Recyclinganlagen wurde im Herbst 2022 von lokalen Technikern der indonesischen Starlinger-Niederlassung PT Starlinger SEA durchgeführt. Das Starlinger-Team in der Niederlassung in Surabaya kümmert sich um Maschineninstallationen, Service- und Wartungsarbeiten sowie Ersatzteilbestellungen für Starlinger-Kunden im südostasiatischen Raum und bietet bei Bedarf raschen technischen Support.

Mit recyceltem PET aus nachhaltig beschafftem Eingangsmaterial zu konkurrenzfähigen Preisen unterstützt Amandina Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Bei der Sammlung von Post-Consumer-PET-Flaschen arbeitet Amandina Bumi Nusantara mit der Mahija Parahita Nusantara Foundation zusammen, einer von CCEP Indonesia und Dynapack Asia gegründeten gemeinnützigen Organisation. Wie in vielen anderen asiatischen Ländern werden auch in Indonesien über 90 % der Kunststoffabfälle von Müllsammlern im informellen Sektor – bei Amandina und Mahija „Recycling-Helden“ genannt – gesammelt. Die verbleibenden 10 % werden über formelle Systeme wie sogenannte Abfallbanken und andere organisierte Sammelmethoden beschafft.

CCEP Indonesia hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 100 % seiner Verpackungen recycelbar zu machen und mindestens 50 % der Kunststoffflaschen aus rPET herzustellen. Für 2030 hat sich das Unternehmen vorgenommen, 100 % seiner Kunststoffflaschen zu sammeln und dem Recycling zuzuführen sowie in der Flaschenherstellung auf die Verwendung von Kunststoff-Neuware zu verzichten.

PT Amandina Bumi Nusantara ist das erste PET-Recyclingunternehmen, das von der Nationalen Standardisierungsbehörde (BSN) das SNI Marking Product Certificate (SPPT) für die Umsetzung der indonesischen nationalen Norm (SNI) 8424:2017 erhalten hat. Diese Norm, die vom indonesischen Industrieministerium eingeführt wurde, dient dem Verbraucherschutz und stellt sicher, dass Produkte aus recyceltem PET den Qualitätsstandards entsprechen. Sie umfasst strenge Qualifizierungsstufen, exakte Probeentnahmen sowie Prüf- und Produktbewertungsverfahren, um sicherzustellen, dass der PET-Recyclingprozess die gewünschten Sicherheits-, Nachhaltigkeits- und Anforderungskriterien erfüllt. Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat sie sich zu einer wichtigen Referenz in der PET-Recyclingbranche entwickelt. Darüber hinaus erfüllt Amandina Bumi Nusantara die Standards der National Agency of Drug and Food Control (BPOM), Halal und FSSC 22000, die die Verwendung von rPET in Lebensmittel- und Getränkeverpackungen zugelassen haben.