Closed Loop für die Lebensmittelindustrie

Mit einem gemeinsamen Forschungsprojekt sollen praxistaugliche Prozesse entwickelt und für die Industrie skaliert werden. Ziel sei es, Verpackungsprodukte mit Zulassungen durch europäische und US-amerikanische Behörden aus recyceltem Polypropylen (rPP) herzustellen.

Seit 2022 verfolgt die Jokey Group ein eigenes Forschungsprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung. Erkundet werden dabei die Möglichkeiten zur Gewinnung und des Wiedereinsatzes von recyceltem Polypropylen (rPP) aus starren Verpackungen in Lebensmittelqualität.

Durch die Kooperation zwischen Jokey und Remondis soll das geschlossene Kreislaufsystem für Food-Verpackungen kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Remondis koordiniert dabei die Sammlung, Rückführung und Sortierung von Lebensmittelverpackungen von gewerblichen Endverbrauchern. Anschließend werden in einem mechanischen Verwertungsprozess Rezyklate gewonnen, die wiederum von Jokey zur Produktion neuer Verpackungen genutzt werden.

Die gesetzlichen Anforderungen an Produkte mit Lebensmittelkontakt sind im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit der Endverbraucher sehr hoch. Mit ihrem Forschungsprojekt konnte Jokey auch die Frage der Umsetzbarkeit positiv beantworten. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse fließen in das neue gemeinsame Pilotprojekt von Remondis und Jokey mit ein. Die Herausforderung besteht darin, Polyolefine-Recyclingkunststoffe zu gewinnen, die den Anforderungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) entsprechen. Schließlich ist das Ziel des Forschungsprojekts, neben der professionellen Skalierung des Closed Loops von Food-Verpackungen langfristig eine Zulassung der Rezyklate durch EFSA und FDA (U.S. Food and Drug Administration) zu erhalten.