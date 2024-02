Stadler und Krones bauen Las Vegas Polymer Center

Republic Services, ein US-amerikanisches Unternehmen für Umweltdienstleistungen, hat in Nordamerika die erste vertikal integrierte Kunststoff-Recyclinganlage eröffnet.

Sie produziert Recyclingharze, die zur Herstellung nachhaltiger Verpackungen verwendet werden. Bei der Realisierung des neuen Polymer Center in Las Vegas arbeitete Krones als Generalunternehmer des Projektes eng mit Stadler zusammen, wobei Stadler für die mechanische Sortierung auf den PET- und PO-Linien zuständig war. Die neue Anlage wird jährlich mehr als 500.000 Tonnen Recyclingharze herstellen, die dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden.

Das neue Polymer-Recyclingzentrum verarbeitet vorsortierte, von Republic Services im gesamten Westen der USA gesammelte Kunststoffe, um daraus PET und Polyolefine (PO) zurückzugewinnen. PET wird in Flakes aus recyceltem PET (rPET) umgewandelt, aus denen neue Flaschen produziert werden. Die zurückgewonnenen Polyolefine können direkt für die Herstellung neuer Flaschen, Kanister und Behälter eingesetzt werden.

Dieses für Republic Services wichtige Projekt erforderte sorgfältige Planung und Recherche, um den besten Partner auswählen zu können. „Wir haben 2019 zum ersten Mal über das Geschäftsmodell des Polymer-Recyclingzentrums nachgedacht“, erklärt Pete Keller, Vice President, Recycling and Sustainability bei Republic Services. „Wir entschieden uns für Stadler und Krones, da wir unserer Meinung nach mithilfe dieser Firmen die qualitativ besten und werthaltigsten Produkte auf diesem Markt produzieren werden. Stadlers Team und Maschinen kannten wir bereits und wussten, dass wir eine solide Konstruktion bekommen würden. Von Krones hatten wir immer wieder gehört, dass deren Waschlinie die hochwertigsten auf dem Markt erhältlichen rPET-Flakes lieferte. Diese Systeme ermöglichen es uns, sowohl lebensmittelechte als auch nach Farbe sortierte Materialien auf eine Art und Weise zu produzieren, die dem Markt bisher nicht zur Verfügung stand und die eine größere Kreislauffähigkeit der Materialien ermöglicht.“

Das Polymer Center in Las Vegas sortiert und verarbeitet das als Ballen angelieferte Material auf zwei Linien: eine Linie für PET und eine Linie für gemischte Kunststoffe, beide arbeiten mit einer Kapazität von 5 t/h. „Das ist die größte Kunststoff-Recyclinganlage mit zwei Linien der USA“, kommentiert Mat Everhart, CEO von Stadler America LLC (einer Tochtergesellschaft von Stadler Anlagenbau GmbH). Sie wird voraussichtlich jährlich 500.000 Tonnen Kunststoff in den Materialkreislauf zurückbringen, indem sie hochwertiges, lebensmittelechtes Recyclingmaterial zur direkten Verwendung in Verpackungen produziert.

Die der PET-Line zugeführten Materialien werden zunächst mechanisch sortiert. Anschließend werden aus dem sortierten Material Eisenpartikel entfernt. Ein Stadler STT2000 Ballistikseparator sortiert das Material dann nach rollenden (3D), flächigen (2D) und Feinfraktionen.

Diese Fraktionen durchlaufen die sensorgestützte Sortierung mit Nahinfrarot-(NIR-) Sortierern. Verschlüsse, Ringe und die 2D-Fraktionen werden an Pressen weitergeleitet, die 3D-Fraktionen an einen Stadler Delabeler, der die Etiketten entfernt. Farbloses PET, Verschlüsse und Ringe werden der Krones Waschlinie zugeführt, die das Material granuliert und reinigt, während farbiges PET zu Ballen gepresst wird.

Auf der Verarbeitungslinie für gemischte Kunststoffe wird das Beschickungsmaterial in Feinfraktionen und Siebüberlauf sortiert – letzterer wird zusätzlich nach leichten und schweren Fraktionen getrennt. Die Schwerfraktion der gemischten Kunststoffe wird nach vier Polyethylen-(PE-) Gruppen sortiert – naturfarben, weiß, rot/orange, andersfarbig und nach zwei Polypropylen-(PP-) Gruppen – naturfarben/weiß und andersfarbig.

Aus dem restlichen Material wird PET aussortiert und an die PET-Linie weitergegeben. Die Produkte der Linie für gemischte Kunststoffe werden an Lagerbunker weitergeleitet, wo ein halbautomatisches Beschickungsprogramm für eine sortenweise Zuführung des Materials in die Ballenpressen sorgt.

Das Unternehmen plant den Bau von drei weiteren Polymer-Recyclingzentren, um die Lücke zwischen dem Angebot und der schnell steigenden Nachfrage nach recycelten Kunststoffen zu schließen, die durch Vorschriften und die sich ändernden Verbraucherpräferenzen für nachhaltige Verpackungen entsteht. Laut einem Bericht von The Recycling Partnership beträgt die Lücke zwischen dem aktuellen US-Angebot an rPET zur Verwendung in Flaschen und der prognostizierten Nachfrage im Jahr 2025 fast 500.000 Tonnen.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Stadler beim Bau des Las Vegas Polymer Center hat Republic Services beschlossen, diese Zusammenarbeit auszubauen: „Unsere starke Partnerschaft mit Stadler und Krones, die Konstruktion und die Qualität der Maschinen sowie die erfolgreiche Umsetzung des Projekts haben uns überzeugt, Anlage 2 und 3 für unsere in der Entwicklung befindlichen Zentren in Auftrag zu geben“, fasst Pete Keller abschließend zusammen.