Pyrum: Neuer Reaktor bei zweiter Anlauffahrt bereits mit 75 % Leistung

Pyrum meldet erste Erfolge im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen Reaktors 2 (TAD 2) an ihrem Stammwerk in Dillingen/Saar.

Seit dem Start der zweiten Probefahrt am Dienstag, 30. Januar 2024, konnte der Durchsatz des neuen Reaktors bereits innerhalb einer Woche schrittweise auf 75 % der für die künftige Serienproduktion erwarteten Leistung erhöht werden. Damit können in TAD 2 bereits industrielle Mengen Altreifen verarbeitet werden. Es wurden bereits mehr als 30.000 Liter Öl produziert, die jetzt im Labor beprobt werden, bevor sie plangemäß innerhalb der nächsten zwei Wochen an die BASF geliefert werden.

Es ist nun geplant, den Durchsatz in TAD 2 in den nächsten Wochen bei 75 % bis 80 % zu halten und die Abläufe zwischen den einzelnen Anlageteilen zu optimieren. Im weiteren Verlauf soll TAD 3 bis Ende März 2024 ebenfalls auf 80 % hochgefahren werden, was eine Verdreifachung der aktuellen Produktionskapazitäten bedeutet.