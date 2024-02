Bollegraaf und Greyparrot schließen strategische Partnerschaft

Im Rahmen der Vereinbarung will Bollegraaf seine KI-Vision-Aktivitäten an Greyparrot übertragen und zusätzlich eine Investition in Höhe von insgesamt €11.8 Millionen in Greyparrot tätigen, wodurch das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung ohne Kontrollrechte erhält.