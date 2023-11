Der nächste Schritt im Kunststoffrecycling bei Site Zero

Svensk Plaståtervinning feierte die Eröffnung von Site Zero, einer hochmodernen Kunststoffsortieranlage in Motala, Schweden.

Ausgestattet mit Equipment von Tomra und Sutco verfolgt die Anlage das Ziel, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu verwirklichen, indem schwedische Kunststoffverpackungsabfälle in zwölf Fraktionen sortiert werden.

Die ursprünglich 2019 eröffnete Anlage wurde in Zusammenarbeit mit Sutco gebaut und ist mit Tomras Sortiertechnologien ausgestattet. Mattias Philipsson, CEO von Svensk Plaståtervinning, investierte in die Erweiterung der Anlage, um den Kreislauf von Kunststoffen zu schließen und Zero Waste zu ermöglichen. Die Anlage soll 42 Tonnen Material pro Stunde verarbeiten und 12 verschiedene Kunststoffarten aus gemischten Kunststoffverpackungsabfällen zurückgewinnen.

„Rund 33 % der Kunststoffverpackungen in Schweden werden recycelt, aber leider geht immer noch viel recycelbares Material verloren. Hier liegt ein großes Potenzial, das wir nutzen wollen. Seit 2019 gewinnen wir erfolgreich 4 verschiedene Arten von Kunststoffen zurück, die weiter recycelt werden können. Heute können wir mit der neuesten Technologie einen Schritt weitergehen und unsere Ziele erreichen“, erklärt Philipsson. Die entsprechenden Ziele lauten „kein Abfall“, „kein Downcycling“ und „keine Emissionen“.

Site Zero verfügt über mehr als 60 Tomra Autosort, die über eine 5 km lange Sortierlinie zum Einsatz kommen. Die Sortiersysteme können hohe Durchsätze fahren und bis zu 42 Tonnen Wertstoffe pro Stunde verarbeiten. Der Post-Consumer-Abfall wird anschließend in 12 verschiedene Polymertypen getrennt, darunter eine Vielzahl von Polyolefinen, PET, PS, EPS, PVC und mehr. Dank der Kombination aus Sortiertechnologie und einem gut durchdachten Sortierverfahren können Reinheitsgrade von bis zu 98 % erreicht werden. Derzeit werden die sauberen Materialfraktionen von Recyclern in der EU weiterverarbeitet. Auf lange Sicht plant Site Zero jedoch den Aufbau von Recyclingkapazitäten , um die Hauptfraktionen vor Ort selbst weiterzuverarbeiten.

Um das Potenzial von Daten auszuschöpfen, sind alle Autosort-Maschinen mit Tomra Insight ausgestattet und miteinander vernetzt. Tomra Insight ist eine cloudbasierte Datenplattform, die die Leistung aller Sortierlinien in Echtzeit überwacht.