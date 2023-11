Saubermacher gründet ÖPP in Nordmazedonien

Ziel ist die Verbesserung der Abfallwirtschaft im gesamten Einzugsgebiet der Gemeinde samt Einführung moderner Umweltstandards. Dazu wird eine gemeinsame Gesellschaft für die Sammlung von Siedlungsabfällen gegründet. Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre. Mit der Umsetzung wird im Februar 2024 gestartet.

Massives Littering, überfüllte Müllcontainer und Probleme bei sog. Umladen, die für die Müllabfuhr unabdingbar sind, machen der nordmazedonischen Gemeinde Tetovo seit Jahren zu schaffen. „Saubermacher Tetovo“, das gemeinsame Joint Venture mit Entsorgungs- und Recyclingprofi Saubermacher, soll nun für mehr Sauberkeit und Hygiene für die rund 90.000 Einwohner*innen der Kommune schaffen. Im Rahmen des Joint Ventures wird das bestehende öffentliche Unternehmen „JKP Tetovo“ restrukturiert und ein Teil der Mitarbeiter*innen in das neu gegründete Unternehmen übernommen. Zentrale Aufgabe ist die Einführung einer geordneten Müllsammlung für Siedlungsabfälle, z. B. Restmüll und Verpackungsabfälle sowie die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung als auch Betriebe über die Bedeutung einer fachgerechten Müllentsorgung. „Die Partnerschaft mit Tetovo ist für uns ein wichtiger Schritt. Wir nehmen unsere Verantwortung zur Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft in der Region sehr ernst und werden unseren Beitrag zur Zufriedenheit unserer Partner sowie der Bürger*innen in jedem Fall leisten“, freute sich Hans Roth, Saubermacher-Gründer, über die Kooperation. Das Joint Venture mit der Gemeinde Tetovo ist nach Servus, dem Gemeinschaftsunternehmen mit der Stadt Graz, die zweitgrößte ÖPP in der Saubermacher Gruppe.

Bereits seit Anfang der 90er-Jahre ist Saubermacher in Osteuropa tätig und hat wesentlich zur Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft in der Region beigetragen. Nun expandiert der Umweltpionier nach Nordmazedonien und setzt dabei auf das bewährte Modell einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Durch gezielten Know-how-Transfer und Investitionen soll die Abfall- und Recyclingwirtschaft vorangebracht und die Zufriedenheit der Menschen vor Ort gesteigert werden. Am vergangenen Freitag wurde in Anwesenheit des österreichischen Botschafters Martin Pammer und der Vertreterin der Wirtschaftskammer Österreich, Frau Biljana Edelinska, die Vereinbarung über die 20. ÖPP in Tetovo unterzeichnet.