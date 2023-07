Coreum erweitert Netzwerk mit zwei Partnern

Das Angebot an Anbaugeräten wächst um den Bagger-Anbausauger „Tinbin“ von BSB-Saugbagger und Zweiwegetechnik. BSB ist als Betreiber und Hersteller Spezialist im Gleisbau, das Gerät kommt vornehmlich dort, sowie im Kommunal- und Tiefbau zum Einsatz. Er kann ab sofort im Coreum in der Demobaustelle Tiefbau getestet werden.

Als Zweites kam das K³ – Kompetenzzentrum Kreislaufwirtschaft Kirchheim/T., hinter dem die Firma Heinrich Feeß GmbH & Co. KG steht, hinzu. Als erste Plattform dieser Art im Baustoffbereich vermitteln sie grundlegendes Wissen rund um die Themen Recycling und Kreislaufwirtschaft. Das Kompetenzzentrum soll Raum für Information und Austausch schaffen, damit Umwelt- und Klimaschutz, CO₂-Einsparung und Ressourcenschonung in Zukunft noch besser gelingen kann. Das Coreum und K³ haben das gemeinsame Ziel, Wissen zu vermitteln und die Zukunft im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften in der Bauwirtschaft mitzugestalten.