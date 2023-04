Neuer Saugbagger für Nehlsen

Mit einer 500.000 Euro teuren Investition in den eigenen Fuhrpark hat die Bremer Nehlsen Kanal- und Abwasserservice GmbH & Co. KG ihr Leistungsportfolio im Bereich der Kanalreinigung erweitert und damit zusätzlich einen Arbeitsplatz geschaffen.

Der Saugbagger, der erstmalig auch maschinell und logistisch schwer zugängliche Stellen in Gruben, Klärbecken, Kanalgräben und Schächten erreicht, ergänzte kürzlich die 600 Fahrzeuge umfassende Flotte der Nehlsen AG. „Wir sind stolz, dass unser neues Fahrzeug durch sein schonendes Saugverfahren bei Erdarbeiten im Bereich von Bäumen und Vegetationen aktiv zum Wurzel- und Umweltschutz beiträgt“, erläutert Branislav Vuletic, Geschäftsführer der Nehlsen GmbH. „Der Saugbagger bietet auch den Bürgerinnen und Bürgern einen echten Mehrwert: Aufgenommenes Material kann – je nach Kundenwunsch – zu einer Kippe gebracht oder innerhalb des Einsatzortes abgeladen werden.“

Das 10,40 Meter lange, 2,55 Meter breite und 3,70 Meter hohe 4-Achser-Trägerfahrzeug mit dem Sonderaufbau „Saugbagger“ wird zukünftig unter anderem im kommunalen Bereich, im Abbruch und Hochbau, im Gewerbe und in der Industrie sowie auf inner- und außerstädtischen Straßen eingesetzt. Aufgrund seiner hochleistungsfähigen Saugsysteme mit besonders kraftvollen Luftturbinen befördert er flüssige und feste Materialien in den integrierten, zwölf Quadratmeter großen Auffangbehälter – wie beispielsweise Sand, Erde, Kies, Steine, Schlamm und Wasser sowie Metall- und Holzspäne, Glas- und Betonbrüche. Auch Konglomerate mit einer Größe bis zu 25 Zentimetern im Durchmesser und einem Gewicht von bis zu 70 Kilogramm können mit der Saugleistung des Saugbaggers aufgenommen werden und landen im Auffangbehälter. Künftig wird der Saugbagger in Bremen und Umgebung, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordhrein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Sachsen-Anhalt zum Einsatz kommen.