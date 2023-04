Arjes gründet Arjes Impaktor GmbH und übernimmt EuRec Environmental Technology

Aufgrund der hohen Nachfrage sowie des zunehmenden Wettbewerbsdrucks in der mobilen Kompaktklasse will Arjes hierfür eine eigene Firma aufbauen.

Unter Leitung des Hauptgesellschafters Norbert Hammel und der neuen Geschäftsführung, seiner Tochter Isabell Hammel, wird das Kerngeschäft des diesel-mobilen Zweiwellenzerkleinerers Impaktor durch die Arjes Impaktor GmbH am Standort in Leimbach abgedeckt.

Zudem waren die bestehenden Räumlichkeiten der weiteren Entwicklung und dem Tagesgeschäft nicht mehr gewachsen. So mussten auch für die Produktlinien Ekomaxx und Titan neue kapazitätsbezogene Lösungen gefunden werden. Daher wurden in den vergangenen Monaten vermehrt Gespräche mit der Firma EuRec Environmental Technology GmbH und deren Gesellschafter, der Welle Environmental Group Co., Ltd. Changzhou, China geführt wurden. Die regionale Nähe, die jahrzehntelange Kompetenz in der Fertigung von Zweiwellenzerkleinerern sowie die strukturelle und logistische Ausstattung des Standortes in Merkers passten zu den Expansionsplänen der Arjes GmbH.

„Mit Stolz und großer Freude können wir nun sagen, dass die sehr konstruktiven Gespräche für alle Parteien zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind. Hiermit möchten wir bekannt geben, dass die Arjes GmbH mit Wirkung zum 1. April 2023 100 % der Anteile an der EuRec Environmental Technology GmbH sowie die Immobilien und Grundstücke des Unternehmenssitzes in Merkers übernommen hat. Zudem werden alle Mitarbeiter*innen, die aus etwa 50 qualifizierten und erfahrenen Fachkräften bestehen, weiterbeschäftigt“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Hayn. Die Firma EuRec ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Thüringen. Ursprünglich hervorgegangen aus der HAREMA (Hammel Recycling Maschinenbau GmbH) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 auf die Fertigung von Abfallbehandlungstechnik spezialisiert.

In den nächsten Wochen beabsichtigt Arjes GmbH, ihren Geschäftssitz an den neuen Standort nach Merkers zu verlegen. Dies umfasst das Management, die Verwaltung, die Konstruktion, den Service sowie die Fertigung des gesamten Produktportfolios, mit Ausnahme des mobilen Maschinentyps Impaktor. Als Ziel der Akquisition der Firma EuRec wird die Spezialisierung, Standardisierung und vor allem die dringend notwendige Produktivitätssteigerung angestrebt. Durch die zusätzliche Gewinnung von Personal und Fertigungskapazitäten kann Arjes seine Lieferzeiten in Zukunft bedeutend kürzer halten.

Mit der Abberufung der ehemaligen Geschäftsführung der Firma EuRec ist Thomas Hayn zum alleinigen Geschäftsführer der EuRec Environmental Technology GmbH bestellt worden.

Da Arjes ausschließlich Zweiwellenzerkleinerer mit asynchroner Arbeitsweise herstellt, werden die Maschinen der Marke EuRec mit Synchronbetrieb offeriert. Das aktuelle Produktportfolio von EuRec wird in den kommenden Monaten einer Revision unterzogen und überarbeitet. Mit der Welle Environmental Group Co., Ltd. in Changzhou China konnte Arjes zudem einen Partner gewinnen, der das Unternehmen sowohl strategisch unterstützt als auch mit seinen drei Vertriebspartnern künftig als exklusiver Händler für Arjes und EuRec in China sowie weiten Teilen Südostasiens fungieren wird. Die bestehende Produktpalette der EuRec-Maschinen soll von der Welle Group am Firmenhauptsitz ausschließlich für den chinesischen und südostasiatischen Markt auf Lizenzbasis gefertigt werden.