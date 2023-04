Novafiber nimmt in Guatemala Anlagen von Andritz in Betrieb

Andritz hat eine mechanische Textilrecycling-Anlage und eine Airlay-Anlage für das Vliesstoff-Werk von Novafiber in Palín, Guatemala, geliefert, montiert und in Betrieb genommen. Beide Linien sind seit Dezember 2022 in Betrieb.