Werner Herbold geht in den Ruhestand

Herbold war Geschäftsführer und Miteigentümer von Herbold Meckesheim, einem Recyclingunternehmen, das sich auf Anlagen und Systeme für die Kunststoffindustrie spezialisiert hat. Herbold Meckesheim wurde im Jahr 1884 gegründet. Im Laufe seiner Karriere hat Herbold dazu beigetragen, die Möglichkeiten des Kunststoffrecyclings durch die Entwicklung von Anlagen für wichtige Prozessschritte wie Waschen, Trennen, Trocknen, Zerkleinern und Pulverisieren zu verbessern. Ebenso engagierte er sich aktiv in Verbänden wie dem VDMA, und dort im Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen sowie im Vorstand des VDMA-Fachverbands Abfall- und Recyclingtechnik. 2022 wurde Herbold Meckesheim von Hillenbrand übernommen, einem weltweit tätigen Industrieunternehmen mit Sitz in den USA. Nach der Übernahme schloss sich Herbold Meckesheim Coperion an, einem Unternehmen innerhalb des Segments Advanced Process Solutions. Gemeinsam bieten beide komplette Recyclinglösungen für die Kunststoffindustrie an. Das Kunststoffrecyclinggeschäft von Coperion wird von General Manager Massimo Serapioni geleitet.