Erste Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage in Kenia

Aufgrund der Notwendigkeit, die Umweltverschmutzung im Land zu stoppen und natürliche Ressourcen zu schützen, sowie des steigenden Bewusstseins den Nutzen von Recycling betreffend, ist der Markt für recyceltes PET in Kenia am Wachsen. Das zur Megh Group gehörende Unternehmen T3 (EPZ) Limited wird in Athi River bei Nairobi die erste PET-Recyclinganlage in Kenia und Ostafrika installieren, die für die Flaschenherstellung geeignetes rPET produziert: eine Recostar PET 165 HC iV+ Recyclinganlage von Starlinger. Das lebensmitteltaugliche rPET soll sowohl in der Preform-Erzeugung als auch in der Textilindustrie für die Herstellung von Polyesterfasern zu Einsatz kommen; auch das gruppeneigene Unternehmen Megh Singh Cushion Makers, das Textilien und Innenausstattung für Fahrzeuge herstellt, wird das PET-Rezyklat verarbeiten.

T3 beschafft die Post-Consumer PET-Flaschen für das Recycling über unterschiedliche Sammelstrategien. Mit sorgfältigen Sammel- und Sortiermethoden und der Aufbereitung mittels des von FDA und EFSA zugelassenen Starlinger Recyclingprozesses stellt T3 sicher, dass das produzierte rPET-Ganulat von höchster Qualität ist und den Anforderungen global agierender Markeninhaber wie Coca-Cola entspricht.

„Als wir an der Entwicklung eines Projekts zur Herstellung unserer eigenen Textilien für die Automobilbranche arbeiteten, haben wir festgestellt, dass sowohl in der Textil- als auch in der Verpackungsindustrie großer Bedarf an recycelten Materialien besteht“, erklärt Gurpreet Kaur Kenth, COO von T3. „Aufgrund des globalen Trends, statt Neuware recycelte Materialien zu verwenden, sowie durch das wachsende Bewusstsein der Konsumenten und die erhöhte Nachfrage nach nachhaltigen Produkten gibt es in Kenia steigenden Bedarf an recyceltem Polyester. Wir sehen die Möglichkeit, mit Bottle-to-Bottle-Recycling in Kenia einen geschlossenen Produktkreislauf zu schaffen. Das und diverse andere Gründe haben uns veranlasst, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Der wichtigste davon ist der Effekt, den wir damit sowohl für die Umwelt als auch für die Bevölkerung vor Ort erzielen können. Recycling ist einer der wirksamsten Wege, um Abfall zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu erhalten. Wenn wir Flaschen recyceln, verringern wir den Bedarf an Neuware. Das trägt dazu bei, nicht erneuerbare Ressourcen wie Öl und Erdgas, die für die Herstellung von Kunststoffen benötigt werden, zu bewahren. Gleichzeitig stellt das Sammeln der Flaschen eine Einnahmequelle für den informellen Sektor der Müllsucher dar.“

Die Kunststoffrecyclingindustrie in Kenia befindet sich noch in den Kinderschuhen und kämpft mit Herausforderungen wie fehlendem Eingangsmaterial und nicht vorhandener Infrastruktur, niedrigem Investitionsniveau und eingeschränkten Zugang zu Marktdaten. T3 hat im gesamten Land ein umfangreiches Sammelsystem aufgebaut, mit dem Ziel, den extrem von der Gesellschaft ausgegrenzten Müllsuchern die richtigen Anreize zu bieten. „Unser gesellschaftlicher Auftrag ist es, niemanden zurückzulassen, wenn wir die Idee der Kreislaufwirtschaft in Kenia umsetzen“, so Ikreet Kenth, CTO bei T3. „Indem wir den informellen Sektor durch die effektiven Methoden, die wir beim Sammeln der Kunststoffabfälle anwenden, aufwerten, verbessert sich die Lebensgrundlage der Menschen. Abfall wird zu handelbarer Ware, neue Handelsnetzwerke und Gewerbe entstehen und Arbeitsplätze werden geschaffen. Zusätzlich trägt der geringere Bedarf an Rohmaterialien dazu bei, die Umweltverschmutzung und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und Ressourcen für zukünftige Generationen zu erhalten.“

Auf die Frage, warum sich T3 für eine Starlinger-Anlage entschieden hat, antwortet Gurpreet Kenth: „Starlinger ist ein führender Anbieter von Recyclingtechnologie für Kunststoffe und hat jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet. Mit Recyclinganlagen, die nach den neuesten technologischen Erkenntnissen konzipiert sind, weist das Unternehmen eine beeindruckende Leistungsbilanz bei qualitativ hochwertigen Recyclinglösungen auf. Sie bieten ausgezeichneten Support, haben Top-Techniker, die sicherstellen, dass die Anlagen perfekt ausgeführt sind, und schätzen die Beziehung zum Kunden sehr. Starlinger ist ein Unternehmen, das Beziehungen aufbauen und auf der Welt etwas bewegen möchte. Unsere gemeinsamen Werte haben uns davon überzeugt, mit ihrer Technologie zu arbeiten. Unser Ziel war immer, Kenia in Sachen Recycling auf die Weltbühne zu holen. Als erstes Unternehmen in Kenia nicht nur rPET, sondern lebensmitteltaugliches PET-Rezyklat herzustellen, wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.“

Megh Group ist eine Unternehmensgruppe in Familienbesitz in Nairobi, Kenia, und wird mittlerweile in dritter Generation geführt. Das erste Unternehmen der Gruppe, Megh Singh Cushion Makers Ltd., wurde 1961 gegründet und zählt heute zu den führenden Herstellern von Innenausstattung für alle Arten von Fahrzeugen in Kenia und Ostafrika. Das jüngste Unternehmen der Gruppe, T3 (EPZ) limited, wurde gegründet, um den drei größten Problemen in Kenia heutzutage – Armut, Arbeitslosigkeit und Umweltverschmutzung durch Kunststoffe – entgegenzuwirken. T3 wird recyceltes PET für den Einsatz in der Bottle-to-Bottle-, Garn- und Textilproduktion herstellen. Als Unternehmen mit gesellschaftlichem Auftrag führt es die Familientradition fort, reduziert Umwelteinflüsse in der Industrie und schafft gesellschaftlichen Nutzen, indem es Abfälle zu Rezyklat aufbereitet, das in der Herstellung von nachhaltigen Verpackungen und Textilien eingesetzt werden kann.