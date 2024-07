Rigdon, Hersteller von runderneuerten Reifen, erhält vom BMUV Fördergelder in Höhe von 2,4 Millionen Euro für den Aufbau einer vollautomatischen Pkw-Reifen-Runderneuerungsanlage.

Das Unternehmen produziert bereits seit über 40 Jahren in Günzburg und will nun seine Produktionskapazitäten am Standort signifikant erhöhen und eine vollautomatische Pkw-Runderneuerungsanlage bauen.

Mit der Förderung des Bundesumweltministeriums will Rigdon die Reifen-Runderneuerung für Pkw mit innovativer Technik nach vorn bringen. Die Runderneuerung von Altreifen ist ein wichtiger Bestandteil der ökologisch sinnvollen Reifen-Kreislaufwirtschaft und schenkt abgefahrenen Reifen ein zweites Leben. Bei gleicher Qualität, Sicherheit und Laufleistung spart die Herstellung von runderneuerten Reifen im Vergleich zur Neureifenherstellung rund zwei Drittel der Rohstoffe sowie über 60 Prozent CO₂-Emissionen und rund 50 Prozent Energie ein.

Rigdon agiert als Runderneuerungsbetrieb nicht nur besonders nachhaltig, sondern entwickelt Lösungen mit Hilfe innovativer Technologien wie Robotik und mit Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hofft darauf, mit der erfolgreichen Durchführung des Projekts „im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes und bei der Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie einen weiteren Schritt vorankommen (zu) können.“ Die 2,4 Millionen Euro Fördergelder aus dem Umweltinnovationsprogramm des BMUV stärken den Innovationsstandort Günzburg und die mittelständische Industrie in Deutschland. „Wir sind seit 40 Jahren hier ansässig und begreifen die Produktion vor Ort als wichtigen Bestandteil unseres nachhaltigen Handelns. Als regionaler Arbeitgeber im klassischen Mittelstand tragen wir entgegen der abwandernden Industrie Verantwortung für die Sicherung von heutigen und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen“, erklärt Günter Ihle, CEO der Rigdon GmbH, die Bedeutung des Standorts Günzburg. Die Entscheidung des Umweltministeriums sieht er als Bestätigung, dass Deutschland nach wie vor ein starker Standort für den Mittelstand ist und ergänzt: „Wir sind stolz darauf, unsere Region mit dem Ausbau zukunftsfähiger Technologien als Mittelstands-Standort attraktiv zu halten und Arbeitsplätze zu sichern.“