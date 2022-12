Cadel Deinking wird zu Keycycle Deinking

Keycycle hat in Zusammenarbeit mit Cadel Deinking das Verfahren zur Entfernung von Druckfarben von Kunststoffoberflächen weiterentwickelt.

Die Deinking-Anlagen werden bei Kunden im Rahmen der Verarbeitung bedruckter Inhouse- und Post-Industrial-Folienabfälle erfolgreich eingesetzt. Keycycle will die technologische Weiterentwicklung sowie den Vertrieb des Entfärbungsprozesses unter der Marke „Keycycle Deinking“ vorantreiben.

„Wir sind bereits seit Januar 2021 exklusiv für den weltweiten Vertrieb dieser patentierten Technologie und gemeinsam mit Cadel für den Betrieb der Pilotanlage in Sant Vicente del Raspeig (Alicante) verantwortlich. Mit dem Erwerb der Markenrechte setzen wir nun den finalen Schritt für die Integration dieses Prozessschrittes in unser Portfolio“, so Michal Prochazka, Managing Director von Keycycle.

In dem Entfärbungsprozess wird die Farbe von der Oberfläche der zerkleinerten Folie oder des Mahlguts gelöst. Dabei kommen ausschließlich wasserbasierte, chemische Komponenten zum Einsatz. Erst danach wird das Material dem Recyclingextruder zugeführt. Von seit der Markteinführung acht georderten Anlagen sind inzwischen fünf bei Kunden in Betrieb.

Das Unternehmen Cadel firmiert als Cadel Recycling Lab weiter und widmet sich der Entwicklung von Technologien für das Kunststoffrecycling sowie von Labor- und Softwaretechniken zur Dekontaminationsbewertung.