Spielerisch zu zirkulären Geschäftsmodellen

Für einen einfachen Einstieg in die Kreislaufwirtschaft haben Acatech und WWF ein Strategiespiel erarbeitet. Mit Kartensets und Begleitmaterial sollen Mittelständler ihr Geschäftsmodell in Workshops stärker auf Circular Economy ausrichten.

Das Klimaschutzgesetz verpflichtet Deutschland, bis 2045 CO 2 -neutral zu sein. Dabei spielt der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle. Allerdings reicht es nicht, wenn einzelne Firmen zirkulär wirtschaften: Es kommt vor allem auf den Mittelstand an. Aber mittelständischen Unternehmen wissen oft nicht, wie sie ihre Geschäftsmodelle zirkulär gestalten können. Das möchten die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) und WWF mit dem neuen Strategiespiel „Make it circular! Zirkuläre Geschäftsmodelle im Unternehmen spielerisch kennenlernen“ ändern.

Das kostenlose Strategiespiel richtet sich branchenunabhängig an mittelständische Unternehmen, aber auch Beratungen und Einzelpersonen können sich damit auseinandersetzen. Firmen können mit dem Spiel selbstständig Workshops durchführen, um ihr bisheriges Wirtschaften auf Zirkularität auszurichten – immer ausgehend von ihrer Rolle in der Wertschöpfung. Sie lernen außerdem, welche digitalen Technologien sie dabei unterstützen können und wie der Aufbau eines zirkulären Geschäftsmodells gelingt. 22 Muster liefern reichlich Inspiration, wie solche Geschäftsmodelle aussehen können.