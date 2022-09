Schüco und Remondis kooperieren beim PVC-Recycling

Schüco Polymer Technologies KG und die Remondis Recycling GmbH & Co. KG haben vereinbart, vorbehaltlich der wettbewerbsrechtlichen Prüfung durch die zuständigen Behörden ihr Know-how zu bündeln. So soll in Zukunft über die RE:CORE GmbH der Kunststoff-Recyclingprozess für Fensterprofile abgebildet werden – mit dem Ziel, den Schüco-eigenen PVC-Wertstoffkreislauf zu schließen.

Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung der Schüco Polymer Technologies KG, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir bei Schüco sehen in einem geschlossenen PVC-Wertstoffkreislauf einen weiteren strategischen Schritt für eine zukunftsorientierte zirkuläre Bauweise. Ein Unternehmen wie Remondis passt perfekt zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“ Ralf Mandelatz, Geschäftsführer der Remondis Recycling GmbH & Co. KG, präzisiert: „Beide Unternehmen verbindet der Anspruch, weltweit Rohstoffe zu erhalten und Klima- sowie Umweltschäden durch Primärrohstoffabbau zu reduzieren. Stetig arbeiten wir daran, neue Technologien zu entwickeln und Ressourcenschonung in vollem Umfang zu denken.“