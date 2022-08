Circular Resources übernimmt den Grünen Punkt

Carlos Monreal, Gründer und Präsident von Circular Resources, sagt: „Die Übernahme von Der Grüne Punkt durch Circular Resources ist ein Meilenstein für das Closed-Loop-Recycling. Circular Resources wird das derzeitige Lizenzierungs-, Entsorgungs- und mechanische Recyclinggeschäft von Der Grüne Punkt, das sich sehr gut entwickelt, voll unterstützen und durch die Einführung des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen in großem Maßstab in Deutschland ergänzen.“ Monreal ist auch Gründer und CEO von Plastic Energy, einem Unternehmen im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen.

„Abfall ist längst zum wertvollen Rohstoff geworden. Wir müssen gerade beim Kunststoff dafür sorgen, dass der darin enthaltene fossile Kohlenstoff nicht in die Umwelt gelangt und etwa als CO2 den Klimawandel befördert“, erläutert Laurent Auguste, CEO von Circular Resources. „Das Konzept des erneuerbaren Kohlenstoffs oder Renewable Carbon wird immer wichtiger für eine wirkliche Kreislaufwirtschaft. Unser Ziel ist daher eine ganzheitliche Lösung für die Kreislauffähigkeit von Kunststoff. Zusammen mit Der Grüne Punkt entwickeln wir einen einzigartigen Ansatz, indem wir die Lizenzierung von Verkaufsverpackungen und den Zugang zum Stoffstrom mit mechanischem und chemischem Recycling kombinieren. Durch enge Partnerschaften mit Verpackungsherstellern wollen wir sie dabei unterstützen, den Kreislauf durch ihre Einkaufsentscheidung zu schließen.“

„Mit Circular Resources gewinnen wir den strategischen Partner, den wir für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts brauchen und mit dem wir in neue Dimensionen vorstoßen werden“, so Michael Wiener, CEO von Der Grüne Punkt. „Wir werden weiter in das mechanische Recycling investieren, hier sowohl Qualität als auch Kapazität ausbauen und weitere Einsatzbereiche für unsere Rezyklate gewinnen. Daneben werden wir gemeinsam mit den Partnern Lösungen für mechanisch nicht recyclingfähige Kunststoffabfälle entwickeln, einschließlich chemischen Recyclings. Dadurch können wir mehr Rohstoffe im Kreislauf halten und die ökologischen Auswirkungen von Verpackungsabfall verringern. Hinzu kommt die starke internationale Ausrichtung des Geschäfts, für die Circular Resources genau der richtige Partner ist.“

Circular Resources hat die gesamte Unternehmensgruppe mit allen Anteilen übernommen, das Management von Der Grüne Punkt bleibt an Bord und will sich am neuen Unternehmen beteiligen. Die Unternehmen von Der Grüne Punkt sollen in ihrer jetzigen Form weiterarbeiten.

Ralf Huep (ehemals Advent International) und Karl-Georg Altenburg (ehemals JP Morgan) sollen künftig als Non-Executive Chairman bzw. Director fungieren.