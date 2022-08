Abbruch mit Fingerspitzengefühl

Das 2001 gegründete Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern ist zertifizierter Entsor-gungsfachbetrieb. TRM Maier übernimmt Erdbewegungen, Abbrucharbeiten und Transporten jeglicher Art. Für die schweren Fälle ist nun der R 954 zuständig.

Bis zur vollständigen Umgestaltung des Bahnhof-Areals in Regensburg wird noch einige Zeit vergehen. Doch eine wichtige Etappe ist geschafft: Der Abriss eines alten Gebäudes in der Bahnhofstraße 20. Dabei kamen mehrere Herausforderungen zusammen. Das Haus stand zwischen dem Bürgersteig und den Bahngleisen, in regelmäßigen Abständen fuhren Züge vorbei. Zudem erforderten die Hochspannungsleitung neben der Baustelle sowie die meterdicken Mauern des alten Gebäudes besondere Vorsicht.

„Für die erfolgreiche Durchführung des Projekts entschied sich die Firma Maier Trans für den Kauf des R 954 Demolition“, berichtet Alexander Wittl, Beutlhauser-Verkaufsberater am Standort Regensburg. Mit einem Gewicht von 92 Tonnen und einer Reichhöhe von 34 Meter eigne sich dieser Bagger perfekt für den Abriss des alten Gebäudes.

Auch die spezifischen Anforderungen eines zweiten Großprojekts meisterte der Neuzugang. Im Zuge der Umwandlung des Passauer Seniorenheims der St. Johannes Spital Stiftung in eine Seniorenanlage für Betreutes Wohnen musste ein Gebäudeteil abgerissen werden. Hier war während der Abbrucharbeiten besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Der Gebäudeteil grenzte an die viel befahrene Donaulände und der restliche Gebäudebestand musste erhalten werden.

Nach der Bewältigung dieser beiden Herausforderungen steht für Geschäftsführer Christoph Maier fest: Der Liebherr-Abrissbagger R 954 Demolition ist in Kombination mit verschiedenen Anbaugeräten schweres Gerät für alle Fälle. Maier entschied sich für einen Epiroc Sortiergreifer MG1500, die Epiroc Schere CC2300 und den Epiroc Pulverisierer DP 2000. Die Anbaugeräte bezog das Unternehmen wie den Bagger über Beutlhauser. Insgesamt sind rund 30 Bagger, Radlader und Planierraupen sowie 35 Abbruchwerkzeuge von Epiroc bei TRM im Einsatz.